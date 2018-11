Uomini e Donne anticipazioni, Teresa: Luca, Andrew e Antonio torneranno?

Anticipazioni Uomini e Donne, i corteggiatori di Teresa vanno via: Andrew, Luca e Antonio tornano in studio? Nuovi dettagli

Il percorso di Teresa a Uomini e Donne non sta filando liscio come l’olio. La tronista si è lasciata andare più e più volte a momenti di grande sconforto. La Langella comincia a credere di non aver costruito niente di solito con nessuno dei suoi corteggiatori. Nel corso delle ultimissime registrazioni del Trono Classico è accaduto davvero di tutto. La ragazza è finita in lacrime e ha accusato Antonio, Luca, Andrew e Pierpaolo di essere solo ed elusivamente interessati al successo sui social. A fronte di tutto ciò, i primi tre hanno lasciato lo studio e la ragazza è rimasta con un solo spasimante, ovvero l’ex Velino.

Oggi va in onda la puntata in cui l’ex tentatrice di Temptation Island perde le staffe e invita tutti ad andare via. Ma cosa è successo dubito dopo?! Placate i vostri animi perché sono tornati tutti. Nel corso delle puntate registrate successivamente a quella che verrà trasmessa questo pomeriggio, le carte in tavola sono cambiate notevolmente. Dopo il pianto in studio, la Langella viene raggiunta in camerino da Andrew. Il corteggiatore cerca di convincerla dell’interesse che lui dice di provare nei suoi confronti e di volerla continuare a conoscere perché è una delle poche ragazze che lo fa essere sé stesso e più spensierato. Antonio apre il suo cuore a Teresa e le racconta alcuni particolari dettagli della sua vita privata che hanno fatto sì che diventasse la persona introversa che è oggi. Inutile dire che la bella napoletana apprezza entrambi gli sfoghi.

Uomini e Donne, Teresa Langella: chi sarà la scelta della tronista?

Per quanto riguarda Luca, è stata lei a richiamarlo. La ragazza ha apprezzato la sua coerenza e per questo gli ha chiesto di tornare in studio per continuare a conoscersi. Insomma, alla fine, la Langella ha riaccolto tutti e tre in studio. Chi sarà la scelta??!? A quanto pare, siamo ancora in alto mare.