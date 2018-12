Uomini e Donne anticipazioni: Teresa Langella avvistata in esterna con un suo corteggiatore

Qualche ora fa, sul sito di News UeD è stata pubblicata una notizia che i fan di Uomini e Donne hanno accolto con molto piacere. Ad essere ancor più felici saranno sicuramente gli appassionati del trono di Teresa Langella. La tronista napoletana, infatti, è stata avvistata in esterna con uno dei suoi corteggiatori. Le foto postate sui social ritraggono Teresa in compagnia di Antonio Moriconi. I due protagonisti del Trono Classico appaiono felici più che mai. Uno splendido paesaggio di neve fa da sfondo ai mille abbracci, sguardi e sorrisi che, reciprocamente, si scambiano la Langella e il corteggiatore.

Dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Classico è emerso che Teresa ha esplicitamente eliminato Andrea Dal Corso. Nella stessa puntata, vedremo che Antonio dirà alla tronista di sentirsi solo un ripiego per lei. La Langella, a quel punto, negherà categoricamente quanto espresso dal corteggiatore. Ma, la domanda che più sorge spontanea è: chi dei due ha organizzato l’esterna sulla neve? Sarà stata un’idea di Teresa Langella per convincere Antonio Moriconi del suo reale interesse o, lo stesso ragazzo avrà preso l’iniziativa per dimostrare ancora una volta e, a modo suo, quanto tiene alla tronista? Non ci resta che attendere la messa in onda e, soprattutto, la nuova registrazione che, a quanto pare, questa settimana salterà per via della pausa natalizia.

Antonio Moriconi è tornato alla corte di Teresa Langella più convinto che mai

Dunque, nonostante Antonio, nel corso di due registrazioni fa, avesse scelto di eliminarsi e, quindi, abbandonare l’idea di portarsi a casa Teresa, oggi notiamo con piacere che è tornato in studio. E, questo significa che continuerà a lottare fino ad arrivare alle temutissime poltrone rosse della scelta. Il feeling tra i due e l’interesse reciproco è ben visibile a tutto il pubblico della De Filippi. Chissà che la Langella non scelga proprio il timido Antonio!