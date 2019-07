Uomini e Donne anticipazioni: un tentatore di Temptation è il nuovo tronista

Uomini e Donne anticipazioni: spunta il nome del nuovo tronista

A poco più di un mese dall’inizio delle nuove registrazioni, spunta già il nome del probabile nuovo tronista di Uomini e Donne. Secondo quanto rivelato da Very Inutil People, la redazione di Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su un tentatore di Temptation Island. Di certo non è una novità: già in passato sono approdati al Trono Classico personaggi che si sono fatti conoscere nel reality show di Filippo Bisciglia. Dopo Claudio D’Angelo e Paolo Crivellin, gli autori capitanati da Raffaella Mennoia avrebbero puntato ad Alessandro Cannataro (foto in basso). Il giovane non è nuovo al dating show di Canale 5: lo scorso anno ha provato a corteggiare per un breve periodo Sara Affi Fella, che alla fine ha optato per Luigi Mastroianni.

Nuovo tronista Uomini e Donne: chi è Alessandro Cannataro

Alessandro Cannataro ha 24 anni e vive a Milano. È un calciatore di professione e ha giocato in diversi club. Parla tre lingue, ha un diploma da geometra e da ragazzo ha giocato nelle giovanili dell’Inter e poi in prima serie in Inghilterra, fino a quando non si è rotto la caviglia. Il pallone lo ha portato spesso fuori dall’Italia e per qualche tempo ha vissuto ad Hong Kong. Tra i suoi progetti futuri c’è quello di aprire un negozio di scarpe. In passato il ragazzo ha sofferto per amore e ha dovuto fare i conti con un tradimento. A Temptation Island, a differenza di altri tentatori, non ha colpito alcuna fidanzata della sesta edizione. Sarà davvero lui il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Anticipazioni Uomini e Donne: gli altri probabili tronisti

Per quanto riguarda gli altri probabili nuovi tronisti di Uomini e Donne non sono da escludere i nomi di: Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, e Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia nonché tentatore di Sabrina a Temptation Island 2019. Al momento, però, non c’è nessuna conferma: l’ufficialità arriverà a fine agosto, quando cominceranno le riprese del programma. Che ripartirà su Canale 5 il prossimo 16 settembre.