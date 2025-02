Uomini e Donne anticipazioni: Steri si sbilancia, Over tra colpi bassi e pali

Oggi è avvenuta una nuova registrazione nello studio di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena. Le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram svelano novità per il Trono di Gianmarco Steri e l’uscita di scena velocissima della tronista Chiara Pompei. Restando nel Trono Classico, Tina Cipollari sta andando avanti con il suo inedito percorso con a fianco i suoi quattro bodyguard. Ovviamente, ci sono delle novità anche per gli Over. Tra disguidi e addii, i più adulti del programma si sono lasciati andare e nuovi scontri.

UeD anticipazioni: Gianmarco si sbilancia, Tina va avanti

Gianmarco Steri va avanti con il suo nuovo percorso da tronista e in questi giorni ha fatto due esterne. Una ha deciso di farla con Liane, la quale ha subito colpito la sua attenzione durante le selezioni. La corteggiatrice ha deciso di presentarsi nella sua attività di parrucchiere per fargli una sorpresa. Il tronista le ha anche tagliato i capelli. Insieme hanno fatto una passeggiata e si sono raccontati, parlando del loro vissuto. Tra loro c’è stato un primo abbraccio.

L’altra esterna Gianmarco l’ha fatta con Francesca, con cui è stato molto bene e ci sono stati molto più abbracci. Non solo, si parla anche di “complicità di sguardi”. In studio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Steri ha ammesso che Francesca gli arriva di più rispetto a Liane, vedendola più spontanea. La seconda è rimasta male di fronte a questa affermazione e lui ha deciso di invitarla a ballare. Il Trono di Chiara Pompei è finito in tempi record, invece, tra le polemiche.

Tina Cipollari sta continuando, intanto, a conoscere Cosimo e Angelo. Con primo c’è più divertimento, mentre con il secondo l’opinionista è apparsa più seria. Inoltre, Tina si è sbilanciata facendo ad Angelo dei complimenti per i suoi occhi azzurri.

Anticipazioni Uomini e Donne: novità per Sabrina, Agnese e Margherita

Nella registrazione di oggi, per quanto riguarda il Trono Over, Sabrina ha messo fine alla sua conoscenza con il cavaliere che ha conosciuto di recente. Il motivo? Lui ha fatto una dichiarazione d’amore ad Agnese, arrivando a un bel palo. Infatti, era convinto che lei lo avesse guardato con provocazione. La dama ha negato tutto, sottolineando di aver invece rifiutato il suo numero per ben tre volte.

Anche Margherita ha messo fine alla sua conoscenza, in quanto durante una pausa di una settimana che gli aveva chiesto lui ha cercato Morena. Il cavaliere l’avrebbe invitata a prendere un caffè e Margherita non ha apprezzato per nulla, tanto da decidere di chiudere.