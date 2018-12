Uomini e Donne anticipazioni: le scelte dei tronisti andranno in onda di sera

Uomini e Donne di sera le scelte dei tronisti Teresa, Luigi, Lorenzo, Andrea e Ivan

Uomini e Donne si prepara a sbarcare in prima serata. Dopo l’annuncio del settimanale Chi, è il blog di Davide Maggio a fornire dettagli sul nuovo progetto di Maria De Filippi. Il programma verrà trasmesso di sera per quattro – sei puntate (il numero esatto è da definire) e sarà incentrato sul Trono Classico. Nello specifico verranno mostrate le scelte degli attuali tronisti: Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez. Questi ultimi due, come annunciato in precedenza, sceglieranno la loro fidanzata durante una festa organizzata da Valeria Marini. Gli altri tre, invece, sceglieranno il corteggiatore e la corteggiatrice del cuore in villa, come sperimentato già lo scorso anno con i Troni di Paolo, Nilufar, Niccolò e Sara.

Nelle puntate serali di Uomini e Donne Maria De Filippi non sarà mai presente. Ci sarà Valeria Marini, che ricoprirà il ruolo di consigliera e party planner. E gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti? Al momento la loro presenza è avvolta nel mistero ma è probabile che, per favorire il montaggio, i due vengano del tutto esclusi dalle prime serate del Trono Classico.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta dei tronisti a febbraio

Uomini e Donne andrà in onda in prima serata a partire da metà febbraio, quasi sicuramente dopo il Festival di Sanremo (previsto su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio 2019). Dunque, salvo imprevisti, Teresa, Luigi, Lorenzo, Andrea e Ivan, saranno tenuti a fare la propria scelta entro febbraio. A marzo la trasmissione ripartirà con nuovi tronisti, ancora tutti da scegliere.