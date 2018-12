Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Lorenzo è vicina: news

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: la scelta è molto vicina, Claudia o Giulia?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 13 Dicembre 2018, vediamo Lorenzo baciare Claudia e poi lasciare lo studio per rincorrere Giulia. Ma cosa è accaduto subito dopo?! Ovviamente, la scelta di andare via prima della fine della registrazione ha scosso non poco la bella Dionigi. Senza dubbio, la ragazza di Latina si aspettava dal tronista di Milano un po’ più di importanza dopo la loro bellissima esterna. In ogni caso, i fan della dolce bionda non devono assolutamente preoccuparsi. La corteggiatrice ha deciso di non fare scenate, di non andare via e di restare in studio solo ed esclusivamente per sé stessa e per quello che sta provando a costruire insieme a Riccardi. Nelle puntate registrate pochi giorni fa, infatti, ci sono state delle svolte a dir poco sorprendenti e anche un po’ inaspettate.

Lorenzo ha seguito Giulia dopo l’esterna con il bacio a Claudia e così facendo è riuscito a convincere la Cavaglia a restare in trasmissione per lui. Nonostante ciò, le cose non sembrano essere cambiate. La corteggiatrice ha fatto di nuovo arrabbiare il tronista, facendolo così avvicinare ancora di più alla rivale di Latina. L’ultimissima uscita tra Giulia e il ragazzo di Milano non è andata un granché. Quella tra Lorenzo e Claudia è risultata invece molto dolce. Lui le ha organizzato una sorpresa e insieme hanno fatto l’albero di Natale. Ad essere molto molto importante è quello che ha dichiarato il diretto interessato durante la registrazione del 7 Dicembre, in onda su Canale 5 la prossima settimana.

Uomini e Donne: Lorenzo sempre più vicino a Claudia

In studio, Lorenzo ha invitato Giulia a fare qualcosa per lui e a non essere più così convinta di essere la scelta. Riccardi ha svelato di essersi avvicinato davvero molto a Claudia e di non avere più alcuna motivazione per continuare a rincorrere la Cavaglia. Insomma, la scelta potrebbe essere molto vicina. Nonostante non sia ancora sicuro della persona che vuole viversi al di fuori dello studio di Uomini e Donne, pare che la Dionigi stia acquistando sempre più punti.