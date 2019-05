Uomini e Donne anticipazioni scelta Andrea Zelletta: Muriel torna in villa?

Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nella scelta di Andrea Zelletta!

La scelta di Andrea Zelletta andrà in onda giovedì 30 maggio, sarà in diretta per cui le anticipazioni di Uomini e Donne non riveleranno chi sarà la fortunata. Ciò che invece già possiamo anticiparvi è un colpo di scena in villa! Il tronista ha passato i due giorni in villa insieme alle due corteggiatrici, Klaudia e Natalia. Ma siamo certi che ci saranno solo loro due? Le anticipazioni che arrivano direttamente dai profili social di Uomini e Donne fanno intendere tutt’altro! Naturalmente, pure se le immagini potrebbero parlare chiaro per molti, non possiamo avere certezza di ciò che accadrà, per cui per il momento avanziamo soltanto delle ipotesi. Certo è che per le due corteggiatrici è stato un duro colpo!

Uomini e Donne anticipazioni, colpo di scena nella scelta di Andrea Zelletta: “C’è un’altra persona”

La villa di Andrea Zelletta è già stata registrata nei giorni scorsi. Oggi la redazione ha deciso di darci un assaggio di ciò che ci aspetta, pubblicando su Instagram un breve video con le anticipazioni sul Trono Classico. Nello stesso vediamo Natalia e Klaudia – che ha cambiato look ed è diventata mora -, nelle loro stanze e con le cuffie alle orecchie. Stanno guardando nel monitor cosa accade nel vialetto della villa, dove arriva una macchina. E intanto, è la voce di Andrea a dire loro cosa sta succedendo: “Vi volevo dire che oggi non siamo da soli, ma c’è un’altra persona che sta arrivando”. Con queste parole, il tronista ha servito il colpo di scena: chi tornerà alla scelta di Andrea Zelletta? Il pensiero delle due corteggiatrici è corso subito a Muriel Bassi, che ha lasciato il programma qualche settimana fa.

Muriel torna alla scelta di Andrea? Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne

“Non mi dire Muriel”, questo ha subito detto Klaudia sentendo le parole di Andrea. Una reazione simile ha avuto anche Natalia: “Secondo me è lei”. Anche secondo molti spettatori Muriel tornerà da Andrea Zelletta in villa. Difficile sia Giorgia, visto che è stato Andrea a eliminarla. Tuttavia, bisogna prendere in considerazione che potrebbe non essere una sua ex corteggiatrice e sia invece un’altra persona. Chissà, un amico? Una parente? Gemma Galgani? Tina Cipollari? Ivan Gonzalez? Tutto può essere, rimaniamo in attesa di sapere se davvero alla scelta di Andrea Zelletta tornerà Muriel…