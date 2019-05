Trono Classico, Muriel a ruota libera: duro attacco ad Andrea, ma spiazza su Klaudia

Uomini e Donne, Muriel Bassi non si trattiene più: ecco cosa pensa davvero di Andrea

Muriel Bassi è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine e ha parlato a ruota libera di Andrea Zelletta e le altre corteggiatrici. L’ultima puntata del Trono Classico non è andata affatto bene tra Muriel e Andrea, infatti scopriremo che lei non tornerà più in studio. Tuttavia, dovendo andare ancora in onda la puntata in questione, l’intervista potrebbe risalire a quando ha deciso di lasciare gli studi senza farvi più ritorno. Muriel ha raccontato di essere ormai stanca del fatto che Andrea continuasse a stuzzicarla e rimproverarla. Ha avuto la sensazione che al tronista quasi piacesse vederla sbraitare in studio, come se volesse tirarle fuori il lato peggiore. La corteggiatrice non era più disposta ad ascoltare le giustificazioni di Andrea per i suoi gesti, come baciare le altre dopo essere stato in esterna con una di loro.

Muriel Bassi dopo Uomini e Donne torna all’attacco: lo sfogo su Andrea

“Sono stufa di non avere mai risposte”, così ha esordito Muriel nell’intervista. Poi ha proseguito: “La corda prima o poi si spezza. Inizio a pensare che non sia la persona che voglio accanto. […] Forse, però, mi sbaglio e invece il mio comportamento lo ha semplicemente aiutato ad avere le idee più chiare. Per quanto riguarda le critiche che ascolta in studio, anche se ha sempre dimostrato di non darci peso, penso che in qualche modo stiano influenzando il nostro percorso. Sono state dette così troppe cose sul mio conto”. Muriel non si aspettava tanta cattiveria da parte degli spettatori, soprattutto degli haters sui social. Sempre su Zelletta, infine, ha dichiarato: “In questo momento non vedo un futuro per noi e io stessa non sono neanche più sicura di volerlo. […] Cosa penso di fare? Ci sto riflettendo sopra. Non sono convinta di tornare in puntata”.

Trono Classico, Muriel Bassi chiede scusa a Klaudia: parole inaspettate

Chi sarà la scelta di Andrea Zelletta? Secondo Muriel, alla fine ricadrà su Natalia: “Per Andrea, lei è stata sempre diversa. Benché si sia creato un bellissimo legame con Klaudia nelle ultime puntate, Natalia sarà sempre più in alto di tutte le altre”. A proposito delle rivali, o ex tali visto che lei è andata via, Muriel ha detto di non credere molto a Natalia pur riconoscendo in lei un reale interesse verso Andrea. Su Klaudia, invece, ha spiazzato: “Vorrei chiederle scusa per alcuni appellativi poco eleganti che ho usato contro di lei quando mi sono sentita provocata. Poi mi dispiace che sia passato il messaggio che, secondo la mia opinione, lei volesse far pena con la sua storia. Non intendevo assolutamente dire questo, ma semplicemente che siamo diverse perché, al suo posto, avrei paura di far pesare più il passato che il presente nella conoscenza di una persona”.