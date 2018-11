Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Rudy ha contattato Mara Fasone fuori il programma ma è stato rifiutato? L’indizio che lo conferma

L’abbandono del trono da parte di Mara Fasone rimane ancora oggi avvolto in un alone di mistero. Il fatto che lei abbia deciso di lasciare Uomini e Donne senza dare spiegazioni e proprio a seguito della segnalazione riportata da Gianni Sperti (dove si accusava la tronista di avere una relazione fuori e di non aver mai lasciato il suo fidanzato) ha spinto diversi telespettatori a pensare che la bella siciliana avesse qualcosa da nascondere. Noi, però, di questo non siamo certi, perché non abbiamo le prove per poter sostenere (o confutare) questa tesi. Rudy, che era sceso a Uomini e Donne per corteggiarla, al contrario di molti è stato uno di quelli che dopo il ritiro dalla scena di Mara, aveva fatto intendere di credere alla buona fede della tronista. Rudy, come emerso dalle anticipazioni, ha addirittura chiesto alla redazione il numero della Fasone (così da poterla contattare fuori). Lo ha fatto? Probabilmente sì.

Come facciamo a saperlo? Ebbene, nelle ultime ore, un indizio emerso sui social ci ha fatto arrivare a questa conclusione. Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Uomini e Donne e amico di Rudy, ha postato nelle ultime ore un selfie di gruppo su Instagram stories. L’immagine ritraeva lui, Marianna Acierno, Claudio Merangolo e – appunto – Rudy. Tutti hanno partecipato a Uomini e Donne ma tutti, pur essendo arrivati fino alla fine, non sono stati scelti e sono usciti single dalla trasmissione. La sua foto, comunque, Nicolò l’ha condivisa insieme ad una frase ironica ma chiara. “Rudy è ufficialmente un nuovo membro della gang del palo” ha scritto l’ex corteggiatore “Presto organizzeremo un viaggio a Lourdes”. Possiamo quindi dedurre da queste parole che Rudy (che si era fatto dare il numero dalla redazione) ha contattato Mara fuori ma è stato rifiutato?

Andrea Dal Corso, a differenza di tutti gli altri corteggiatori di Mara, a Uomini e Donne ha scelto comunque di rimanere. L’ex tentatore, dopo essere uscito con entrambe le troniste, ha deciso di corteggiare Teresa Langella.