Uomini e Donne anticipazioni: Rocco lascia Gemma e lei si sente male

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma si sente male in studio dopo la rottura con Rocco

La storia tra Gemma e Rocco non ha avuto il lieto fine tanto sperato dalla dama di Torino. Alla fine, la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne si è ritrovata nuovamente da sola. Tra i due sembrava esserci molta complicità, ma alla fine la frequentazione è stata bruscamente interrotta dallo stesso cavaliere del parterre maschile. Oggi, 22 Ottobre 2018, va in onda il primo allontanamento dell’uomo nei confronti della donna. Nelle registrazioni dopo è accaduto l’impensabile. Fredella ha deciso di chiudere definitivamente la storia con la Galgani e lei non l’ha presa affatto bene, anzi tutto il contrario. La signora si è vista addirittura costretta a lasciare lo studio di Maria De Filippi per un improvviso malore.

Mentre la registrazione del Trono Senior proseguiva, Gemma si è sentita male. Rocco ha comunicato la sua volontà di chiudere la conoscenza con la dama e lei non se ne è riuscita a fare una ragione. La donna è finita in lacrime ed ha accusato immediatamente Tina. Secondo la Galgani, la Cipollari ha condizionato moltissimo la scelta finale di Fredella. Dopo aver passato tutta la puntata in lacrime, la signora di Torino si sposta dietro le quinte a fronte di una specie di attacco di panico che ha fatto preoccupare tutti i presenti. Rocco la raggiunge per capire come stia e alla fine rientra anche la diretta interessata. Invece di placare gli animi e mettere un punto alla discussione, la donna torna in studio per attaccare Tina.

Uomini e Donne: Gemma e Rocco torneranno insieme? Lei si sente male in studio

Rocco è convinto di non piacere abbastanza a Gemma, anche se lei dichiara l’esatto contrario. Nonostante ciò, lui ha confessato di essere convintissimo di mettere un punto alla loro frequentazione. Durante il corso della registrazione, la donna sembrava non riuscire a calmarsi. Senza dubbio, subito dopo la fine della puntata, la Galgani avrà richiesto un ulteriore confronto con Fredella.