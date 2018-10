Uomini e Donne oggi: Trono Over con sorpresa da Temptation Island Vip

Oggi Uomini e Donne: Gemma e Rocco si dicono addio, Giordano, Nilufar, Fabio e Marcello in studio

La nuova settimana di Uomini e Donne parte col botto. Questo Lunedì, 22 Ottobre 2018, va in onda una puntata molto speciale. Oltre ad occuparsi dei protagonisti del Trono Over, Maria De Filippi torna ad ospitare in studio due coppie della prima edizione di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Stiamo parlando degli attesissimi Giordano e Nilufar e di Fabio e Marcella. Prima di parlare di loro, entrano con Tina Cipollari ben due mummie, una francese e una spagnola. La padrona di casa manda poi in onda un’intervista della redazione alla Galgani fatta subito dopo l’esterna con Rocco. La dama di Torino è felice di come stia andando la frequentazione. Nonostante ciò, le cose sono cambiate. Dopo l’ultima uscita ricca di bacia appassionati, i due non si sono mai più visti.

A quanto pare, Rocco ha raccontato alla redazione di essere convinto di non piacere alla Galgani. I due si siedono una di fronte all’altro e dopo una lunga discussione chiudono definitivamente ogni tipo di rapporto. Si passa poi alla prima coppia ospite in studio al Trono Over. Entrano infatti Giordano e Nilufar. La conduttrice fa sapere immediatamente che è pronto ad entrare anche l’ex corteggiatore e tentatore Nicolò Ferrari. Prima dell’arrivo del giovane di Milano, la coppia racconta che dopo la partecipazione a Temptation Island Vip le cose sono migliorate e il rapporto si è rafforzato. Arriva poi Ferrari.

Uomini e Donne: confronto tra Giordano, Nicolò e Nilufar dopo Temptation Island Vip

Gianni interviene durante il racconto di Giordano e Nilufar e rivela di non credere all’amore che la Addati professa per Mazzocchi. La ragazza si mette a piangere e il suo fidanzato prova a tranquillizzarla, dicendole che l’importante è che ci creda lui e non gli altri. Entra Nicolò Ferrari. I tre hanno un accesso confronto, ma tutti credono che a sbagliare sia stata l’ex tronista e non di certo il tentatore. Alla fine, Giordano e Ferrari si stringono l amano in segno di pace e chiudono definitivamente ogni tipo di discussione.