Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo sotto accusa: una coppia va via

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, una coppia lascia il programma: Riccardo contro tutti

Oggi, giovedì 4 aprile 2019, negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una puntata del Trono Over. Le prime anticipazioni, relative appunto a quello che è successo durante la registrazione, sono state pubblicate oggi dal blog de Il Vicolo delle news. Pare che, ancora una volta, al centro della polemica ci sia finito Riccardo Guarnieri. In trasmissione si è parlato molto di lui e a riservargli pesanti critiche sarebbero stati proprio alcuni dei protagonisti del Trono Over. Durante la puntata, però, ampio spazio è stato dato anche alle belle notizie. Tra una lite e l’altra, difatti, una coppia ha dichiarato oggi di aver intenzione di lasciare – insieme – la trasmissione. I nomi dei due non sono stati svelati dalla talpa del Vicolo, ma sembrerebbe trattarsi di un uomo e una donna arrivati al Trono Over da poco.

In studio, stando a quanto emerso, erano presenti anche due ex protagonisti del programma, ovvero Jara e Nicola. La coppia, nata all’interno degli studi Elios, ha fatto sapere in questi giorni di essere in dolce attesa. Dopo l’annuncio sui social, dunque, Jara e Nicola si sono presentati da Maria De Filippi per ufficializzare e condividere la notizia con le persone che, in qualche modo, hanno contribuito a far nascere il loro amore. Per quanto riguarda Gemma, in fine, un nuovo corteggiatore si sarebbe presentato per lei a Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: al Trono Over un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Gemma Galgani, dopo Rocco, è pronta a voltare pagina? Oggi, al Trono Over, un nuovo cavaliere è arrivato a Uomini e Donne per lei. L’uomo, però, non avrebbe molto convinto la Galgani che, stando a quanto riportato dalle prime anticipazioni uscite, avrebbe detto di non essere sicura se accettare o meno la corte del suo nuovo pretendente. Cambierà idea? Staremo a vedere.