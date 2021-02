Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo e Roberta litigano ma ci riprovano

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, martedì 16 febbraio 2021. Come sempre Gemma Galgani ha aperto la puntata con il suo consueto confessionale contro Tina Cipollari e contro Maurizio. Gianni Sperti ha attaccato la Dama perché parla sempre tanto anche quando è inutile farlo. Se ha chiuso con Maurizio, quello delle famose foto, perché continuare a discuterne? A che pro? Non c’è più nessuna frequentazione fra loro, per cui hanno liberato il centro dello studio e sono tornati al loro posto. Nel frattempo però Tina ha dato il meglio di sé, come altre volte. L’opinionista infatti è salita fino in regia oggi per far chiudere il microfono di Gemma. E non solo, perché è riuscita anche a far applicare un effetto sonoro che ha trasformato la voce della Dama facendola sembrare quasi una papera.

C’è stato anche un grande caos su Armando, che ha litigato con la tronista Samantha e ha sfiorato la rissa con Riccardo. A proposito di quest’ultimo, al centro dello studio ha raccontato della cena con Antonella. Si sono trovati bene e lui è uscito anche con Elisabetta. C’è stata una discussione a causa di Roberta, che aveva deciso di interrompere con Riccardo. Lui però sembra coinvolto, ha anche mandato dei messaggi a Roberta a San Valentino dicendole che sente la sua mancanza. Roberta ha spiegato che non avrebbe voluto interrompere, solo che ci sono delle mancanze su cui non riesce a passare oltre.

Riccardo si è molto risentito di queste parole di Roberta, pensando che stesse mettendo in discussione l’attrazione fisica. Anche perché Riccardo stesso ha detto di non sentirsi desiderato. La Dama ha spiegato che non si riferiva alla sfera intima e che c’è stato in fraintendimento. Quindi i due hanno deciso di vedersi dopo la registrazione di Uomini e Donne per chiarirsi. Insomma, tra loro non è ancora finita.

Anche Giancarlo e Alessandra si sono chiariti. Le anticipazioni del Vicolo del News infatti hanno rivelato che i due si sono dati l’esclusiva e che riusciranno a vedersi più facilmente ora che hanno riaperto i comuni. Sabina ha iniziato una conoscenza con Nicola e si stanno trovando bene per ora. Gianni ha manifestato qualche dubbio sulla Dama: se era così presa da Claudio, come ha fatto a riprendersi così in fretta? Tina e Maria hanno difeso Sabina, mentre Gianni ha ipotizzato pure che lei e Claudio fossero d’accordo per stare in studio. Per Biagio è scesa una nuova Dama, che ha tenuto.