Uomini e Donne anticipazioni, “puntate esilaranti”: scontri e lamentele

Sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne, ieri e oggi. Nel pomeriggio di martedì 7 settembre, Gianni Sperti anticipa che il pubblico di Canale 5 si ritroverà ad assistere a delle “puntate esilaranti”. Dunque, sembra proprio che nel corso di queste ultime registrazioni non manchino i colpi di scena. In particolare, la pagina Instagram ‘Uominiedonnetronoclassicoeover‘ ha anticipato che ieri Gemma si è seduta al centro dello studio e non sono mancate (ovviamente) le polemiche.

Cosa si deve aspettare il pubblico dalla Galgani in questa nuova edizione? Sicuramente la ritroverà cambiata fisicamente, visto che ha effettuato un intervento estetico al seno. Ma sembra che questa novità non abbia attirato alcun cavaliere. Infatti, come già accaduto la scorsa settimana, Gemma si è lamentata del fatto che non ci sono per lei corteggiatori. Ha aggiunto che la causa sarebbe collegata proprio a Tina Cipollari. Lo scorso anno, la dama torinese aveva più volte accusato l’opinionista di allontanare gli uomini da lei con le sue offese.

Come sempre, dalle parole di Gemma, è nata una nuova discussione. Tina non è riuscita a trattenere il suo pensiero e così hanno intrattenuto i presenti in studio con uno scontro. Nel frattempo, Ida Platano prosegue con la sua conoscenza con Marcello. Quest’ultimo è una delle new entry di questa edizione del programma di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda i tronisti, a Uomini e Donne Andrea Nicole è uscita in esterna con un corteggiatore, che si chiama Gabrio. Invece, Matteo ha portato fuori una corteggiatrice, Noemi. Di Joele non si è parlato e sembra neanche di Roberta.

Le anticipazioni della registrazione di oggi non sono ancora uscite fuori. Molto probabilmente, Maria De Filippi avrà dato spazio agli altri due tronisti questo pomeriggio. Al centro della scena potrebbe esserci stata ancora Gemma Galgani.

Intanto, dietro le quinte, Gianni Sperti e Tina Cipollari intrattengono i telespettatori sui social, in attesa della messa in onda delle nuove puntate, che inizieranno ad andare in onda il 13 settembre 2021.

In particolare, il primo condivide vari momenti della sua collega in camerino. I fan del programma apprezzano questi brevissimi video, in cui Tina appare abbastanza arrabbiata con Sperti. Cosa le avrà combinato?