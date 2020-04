UeD anticipazioni: un messaggio sconvolge Gemma, la scelta di Sammy

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella puntata di domani: Gemma e Giovanna tornano in casetta

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata di domani promettono scintille: Gemma e Giovanna torneranno in casetta e saranno alle prese con nuovi messaggi. Non abbiamo ancora conosciuto i misteriosi corteggiatori con le parole di Giovanna Abate, che invece ha avuto un confronto con i suoi corteggiatori del Trono Classico. Sammy e Alessandro erano in collegamento da casa e hanno appreso la novità di questa stagione insolita di Uomini e Donne. Sammy era decisamente incerto sulla scelta giusta da fare: proseguire o non proseguire la conoscenza con Giovanna? Non sembrava affatto convinto delle modalità con cui potrebbe farlo, ma forse ha avuto modo di pensarci tra una registrazione e l’altra.

Sammy torna a Uomini e Donne: “Sono amareggiato”, le parole a Giovanna

Sammy tornerà nella puntata di domani e avrà un nuovo chiarimento con Giovanna. Nella puntata in onda oggi abbiamo visto la tronista interrompere la chiamata con Sammy, non avendo preso bene le sue parole. Sammy infatti ha detto di aver quasi smesso di pensare a lei dopo settimane senza vedersi e con l’emergenza sanitaria in corso. Ma tra loro non è finita: Sammy tornerà domani, o al massimo lo vedremo in onda venerdì. “Sono rimasto molto amareggiato e deluso dalla nostra ultima telefonata”, queste le parole del corteggiatore nel video con le anticipazioni di Witty Tv. Giovanna ha risposto così: “Io a differenza tua ti ho pensato…“. Ma Sammy ha reagito subito: “Ah adesso lo dici, però quando te l’ho chiesto non hai voluto rispondere”. La tronista ha poi chiesto: “Tu hai mai pensato di poter creare qualcosa con me?”. E lui ha risposto: “Guarda che io ti sto dicendo esattamente la stessa cosa che ti ho detto l’altra volta”.

Uomini e Donne, un messaggio sconvolge Gemma che poi balla sul tavolo

Ma veniamo alle anticipazioni su Gemma Galgani. Riceverà un filmato da Occhiblu in cui potrà sentire la sua voce. Ma sarà un nuovo messaggio da Cuore di Poeta a farla rimanere a bocca aperta! Questo il messaggio del corteggiatore misterioso: “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti, per una nottata d’amore”. Gemma dirà che questo corteggiatore corre troppo, ma poi la vedremo ballare e scatenarsi sul tavolo!