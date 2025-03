Uomini e Donne anticipazioni, Maria riaccoglie La Scala: l’ex svela gli altarini

Un ritorno di un cavaliere discusso del Trono Over nella nuova registrazione di Uomini e Donne genera polemiche. Le anticipazioni riportano che torna nel parterre Vincenzo La Scala, che i telespettatori ricordano per la sua conoscenza con Ilaria Volta. Il cavaliere ha deciso di tornare in scena per una dama e fuori dagli studi la sua ormai ex fidanzata tuona. Nel frattempo, non sono mancate le discussioni tra gli altri Over, con tanto di attacchi da parte di Tina e Gianni. Infine, il Trono di Gianmarco Steri va avanti con difficoltà, mentre le sue corteggiatrici gli danno filo da torcere.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione

Nella nuova registrazione del 24 marzo 2025, Maria De Filippi ha riaccolto un volto discusso della passata edizione del Trono Over. Secondo quanto riporta Lollo Magazine, ha fatto ritorno nello studio di Canale 5 Vincenzo La Scala, che insieme a Ilaria Volta aveva lasciato il programma tra le polemiche. Ora il cavaliere ha deciso di tornare in scena per corteggiare Agnese De Pasquale, la quale ha accettato di conoscerlo. La dama ha precisato che fuori, tramite Instagram, Vincenzo le aveva già anticipato che sarebbe tornato nel dating show. Agnese ha dichiarato di non avere pregiudizi sul suo passato percorso in trasmissione.

Ed ecco che fuori a parlare ci ha pensato proprio Ilaria Volta. Quest’ultima ha contattato Lollo Magazine per riportare da fuori la sua segnalazione. L’ex dama ha raccontato che, in realtà, con Vincenzo si sarebbero sentiti anche in questi giorni. “Mi chiedeva di tornare insieme a lui”, ha affermato Ilaria, rimasta spiazzata dopo aver letto le ultime anticipazioni di Uomini e Donne sul suo ritorno. Di sicuro questa segnalazione non passerà inosservata.

Anticipazioni Uomini e Donne: Damiano lascia il programma

Nel frattempo, Damiano Foti ha lasciato lo studio, in quanto è stato duramente attaccato da Tina e Gianni. Ciò è accaduto nel momento in cui Morena e Gloria hanno raccontato che il cavaliere non “è una persona chiara e limpida” e avrebbe detto molte bugie sulla sua vita. Damiano ha negato tutto, ma le due dame non si sono fermate, convinte che lui abbia paura che esca fuori qualcosa di scomodo sulla sua vita. A questo punto, Foti ha deciso di lasciare il programma.

Luana è, invece, uscita con Giovanni e Gabriele. Con quest’ultimo ha condiviso “un’uscita carina”, ma non è scattato qualcosa di importante. Per questo motivo, alla fine hanno deciso di chiudere la conoscenza. Luana continua a conoscere Giovanni, il quale si è detto molto preso. Si sono poi seduti al centro studio Rosanna, Giuseppe, Sabrina Zago, Emanuele, Guido e Cristina. Mentre Sabrina ha chiuso con Emanuele, Guido preferisce Cristina.

Giuseppe, nella sua esterna con Rosanna con le telecamere, ha punzecchiato Fabio e Sabrina, infastidito dai loro atteggiamenti. Il cavaliere avrebbe voluto baciare la dama, ma alla fine non è accaduto nulla. Successivamente Giuseppe è tornato al centro dell’attenzione, con una clip su un post puntata che lo vede parlare con Agnese. Si è accesa una nuova discussione, in quanto lui è ancora convinto di piacere molto a lei. Ancora una volta, Agnese ha smentito.

Discussioni anche per Gemma Galgani, la quale sta conoscendo Luciano, un nuovo cavaliere. La Cipollari non ha perso tempo per attaccare la storica dama torinese. Inoltre, è uscito fuori che Luciano avrebbe ottenuto un grande eredità dalla sua defunta moglie. L’opinionista ha attaccato anche Margherita, la quale si è lamentata per l’atteggiamento tenuto da Pierpaolo, che sta conoscendo Marilù. Il pianto della dama ha portato Tina a criticarla, trovando tutto esagerato.

Nuova registrazione di Uomini e Donne: Gianmarco lotta con Cristina

Gianmarco Steri va avanti con il suo percorso. Nella registrazione di ieri ha anticipato alle sue corteggiatrici che potrebbe arrivare a non scegliere nessuna di loro, di fronte alle loro reazioni, a detta sua, esagerate, stanco di rincorrerle dietro le quinte. Come è uscito fuori con le nuove anticipazioni di oggi, il tronista ha poi raggiunto Cristina per chiarire, senza ottenere risultati positivi. Infatti, la corteggiatrice è apparsa scontrosa, facendo arrabbiare ancora di più Steri.

Gianmarco e Cristina hanno così affrontato “una mega lite”. Anche nella registrazione di oggi hanno litigato. Mentre si è ritrovato al centro studio con Nadia, Steri ha voluto riavere un confronto con Cristina. Lui ha riconosciuto di essere stato scontroso, ma notando l’atteggiamento freddo di lei si è arrabbiato ancora di più. Durante i balli in studio, Gianmarco si è avvicinato a Francesca e l’ha anche portata in esterna. Lei gli ha fatto una sorpresa, ma lui l’ha comunque vista distaccata.