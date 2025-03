Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco Steri fuori luogo: ira e ultimatum

La rabbia di Gianmarco Steri, il monito del tronista a tutte le sue corteggiatrici, le lacrime di Cristina Ferrera e le dinamiche del Trono Over: è il sunto della registrazione di Uomini e Donne di domenica 23 marzo. Le anticipazioni sono state fornite da Isa e Chia e da Lorenzo Pugnaloni. Da quanto emerso, Steri ha assunto un atteggiamento non proprio impeccabile nel corso della puntata. Pare che nei confronti delle ragazze che lo stanno corteggiando abbia avuto poco tatto e sia stato fuori luogo, arrivando a dare loro una sorta di ultimatum.

Secondo quanto riferito dal portale Isa e Chia, Gianmarco ha voluto portare in esterna Cristina Ferrera. La donna però ha risposto picche, non presentandosi. Si è però palesata in studio, innescando l’ira del tronista. Per quest’ultimo, per una questione di coerenza, non avrebbe dovuto nemmeno partecipare alla puntata. Steri, sfogandosi, ha aggiunto che non è il suo burattino e che non ha la benché minima intenzione di farsi manovrare da lei. Quindi l’ha accusata di aver già creato simili dinamiche in passato. Cristina ha spiegato che non vuole sentirsi presa per i fondelli né la seconda scelta di nessuno.

A un certo punto Steri ha detto a Ferrera che se ne poteva andare, provocando in lei un pianto a dirotto. Non solo: Cristina ha alzato i tacchi ed ha lasciato lo studio senza più farvi ritorno. Gianmarco non ha provato ad acciuffarla, restando seduto al proprio posto, dicendo che è interessato alle sue tre corteggiatrici, ma che se non cambieranno comportamento potrebbe non scegliere nessuna. In particolare, ha sostenuto che devono smetterla di scappare.

Seduta in studio c’era solamente Francesca Polizzi. Assente invece Nadia Di Diodato. Non è stata mostrata l’esterna con lei (sarà mandata in onda nella prossima registrazione e non è escluso che la donna si possa essere auto eliminata). Maria De Filippi ha poi domandato a Gianmarco con chi volesse danzare e lui ha fatto il nome di Francesca. La palermitana non ha proferito parola per tutta la puntata.

Per quel che riguarda la registrazione di domenica 23 marzo, ha dato delle anticipazioni anche Lorenzo Pugnaloni che ha svelato qualche dettaglio in più sulla sfuriata di Steri. In particolare ha raccontato che il tronista, nell’ammonire le sue corteggiatrici, le ha accusate di avere reazioni immotivate ed esagerate.

Per quel che riguarda il Trono Over, non si è fatto cenno a quello di Tina Cipollari che si sta conoscendo con Cosimo Dadorante, in attesa del viaggio programmato a Madrid che dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane.