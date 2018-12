Uomini e Donne anticipazioni, Marco Firpo: “La redazione mi ha richiamato”

Uomini e Donne anticipazioni, Marco Firpo oggi: nuovo lavoro e nuova città

Dopo Barbara De Santi un’altra vecchia conoscenza del Trono Over potrebbe rientrare a Uomini e Donne. L’ex Cavaliere Marco Firpo è stato ricontattato dalla redazione di Maria De Filippi. A rivelarlo l’ex fiamma di Gemma Galgani, che è stato costretto a lasciare il programma per alcuni problemi di salute. Marco è stato operato due volte al cuore e con fatica si è ripreso da questi interventi delicati. Oggi Firpo ha lasciato la Liguria, la terra dove è nato e cresciuto, per spostarsi in Puglia. Qui l’uomo ha un nuovo lavoro: si occupa di ristrutturazioni. “Uomini e Donne? Mi hanno chiamato ma ho preso tempo. Prendere parte a quel programma mi ha consumato tante energie e per ora ho deciso di pensare ad altro. Più avanti si vedrà”, ha ammesso Marco al settimanale Di Più Tv.

“Momentaneamente sono andato a vivere in Puglia. Ho lasciato la mia Liguria per seguire una serie di lavori su alcune case storiche che vorrei ristrutturare”, ha aggiunto Marco Firpo. Che, ancora single, non prova più nulla per Gemma Galgani. “Gemma è molto divertente. Una persona a cui hai voluto molto bene e di cui sei stato innamorato non si dimentica, ma non c’è più quel trasporto. L’amore deve essere coltivato, altrimenti scema, e noi ci siamo persi, ma serenamente”, ha dichiarato qualche tempo fa l’ex Cavaliere di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Trono Over: Marco Firpo ha rischiato di morire

Nel 2018 Marco Firpo si è sottoposto a due interventi al cuore e ha rischiato di morire. “Nell’ultimo intervento, a pochi mesi di distanza dal primo in cui mi avevano sostituito una valvola che non si chiudeva bene, ho rischiato di morire. Ho avuto una endocardite, un’infezione che si era mangiata la valvola sostituita e mi provocava dolori ovunque”, ha raccontato Marco.