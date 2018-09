Uomini e Donne anticipazioni, la nuova tronista Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte: Maria De Filippi conferma

Sì, è tutto vero: Mara Fasone ha corteggiato Francesco Monte a Uomini e Donne. La nuova tronista del Trono Classico lo ha confermato nell’ultima registrazione del programma. Da settimane circolava una foto della ragazza alla corte del bel tarantino ma in quello scatto Mara appariva ben diversa da quella che è oggi, tanto che più di qualcuno ha messo in dubbio l’autenticità di quell’immagine. Ma nessun inganno: quando era poco più che maggiorenne Mara ha provato a conquistare Monte, che ha invece poi scelto all’epoca Teresanna Pugliese. Nell’ultima puntata della trasmissione, Lorenzo Riccardi ha stuzzicato la Fasone sulla vicenda, di cui la diretta interessata non ha mai parlato apertamente. A replicare al ragazzo ci ha pensato Maria De Filippi, che ha preso le difese della siciliana.

Come riporta il Vicolo delle News, Maria De Filippi ha risposto a Lorenzo Riccardi riguardo il corteggiamento di Mara Fasone nei confronti di Francesco Monte. La conduttrice ha rimarcato che anni fa la ragazza era molto piccola e ingenua e che oggi è sicuramente cresciuta e maturata. Ora Mara vuole andare avanti e vuole cercare davvero l’amore della sua vita. Che forse ha trovato in Andrea Dal Corso, il famoso Andrew di Temptation Island. I due sono molto in sintonia e secondo il pubblico presente in studio la tronista è già pazza dell’imprenditore veneto.

Anticipazioni Uomini e Donne: Mara Fasone pazza di Andrea Dal Corso

A Mara Fasone piace molto Andrea Dal Corso. Tanto che è stata lei a chiamarlo a Uomini e Donne dopo aver saputo della fine della sua breve relazione con Martina Sebastiani.