Uomini e Donne anticipazioni, Luisa Monti lascia il programma: ecco cos’è successo

Anticipazioni Uomini e Donne, Luisa ha lasciato la trasmissione

Puntata movimentata quella registrata oggi a Uomini e Donne: anticipazioni e news sulla trasmissione hanno infatti come protagonista anche Luisa Anna Monti, la simpatica e verace Dama degli Over che abbiamo avuto modo di conoscere per via delle diverse frequentazioni che ha intrapreso e di cui ha sempre condiviso dettagli e novità. Dopo la registrazione di oggi purtroppo non potremo più vederla in studio perché anche lei ha deciso di lasciare il programma di Canale 5; a differenza degli altri abbandoni a cui il pubblico ha assistito durante la registrazione il suo ha dei motivi chiari alla base: il rifiuto di Salvio, il Cavaliere che stava conoscendo da un po’ di mesi, di uscire assieme a lei dal programma. Ma facciamo subito il punto della situazione perché di cose da dire ce ne sono parecchie.

Uomini e Donne anticipazioni, la storia di Luisa e Salvio al capolinea

In studio Luisa ha riassunto la sua storia con Salvio raccontando anche i loro momenti di intimità e i numerosi week-end passati assieme: la loro frequentazione ha spinto Salvio a lasciarsi andare sebbene la sua ultima storia lo avesse reso meno aperto nei confronti dell’altro sesso; siccome Luisa è andata palesemente a Uomini e Donne per innamorarsi non ha fatto altro che proporre quello che qualsiasi persona interessata avrebbe fatto, cioè – come racconta Il Vicolo delle News – uscire dalla trasmissione e viversi fuori: scelta che Salvio non si è sentito di fare e che ha portato la Dama a prendere una decisione drastica. Luisa infatti aveva già spiegato prima della proposta a Salvio che se avesse ricevuto un rifiuto avrebbe lasciato la trasmissione, e così in effetti è stato: la Dama ha regalato dei mazzi di fiori agli opinionisti e a Maria De Filippi, per poi andar via tra gli applausi di tutti. Dite che la rivedremo nella prossima stagione? Tutto potrebbe essere: magari quest’estate staccherà la spina e deciderà di ripresentarsi.

Gli altri protagonisti dell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over

Ricordiamo che in puntata si è parlato anche di Pasqualina e Antonio, che sembrano innamoratissimi; di Gemma e Mario, che hanno iniziato una frequentazione che pare interessare alla Galgani nonostante le immancabili critiche di Tina e Gianni; dell’abbandono improvviso di Armando Incarnato e di una lite furibonda tra Pamela, Stefano e le altre Dame del parterre femminile. Una puntata ricchissima di novità insomma che siamo tutti curiosi di vedere.