Uomini e Donne anticipazioni, Luigi: ultime parole su Valentina e Irene

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi prima della scelta: le parole su Valentina e Irene

Luigi Mastroianni ha rilasciato un’interessante intervista prima di entrare in villa con Valentina e Irene. Il tronista ha svelato a Uomini e Donne magazine le sue impressioni ed emozioni nei confronti delle due bellissime corteggiatrici. A grande sorpresa, il siciliano ha rivelato di essere arrivato al week-end con una piccolissima preferenza. Nonostante ciò, il diretto interessato ha voluto schiarirsi le idee, cercando poi di capire quale delle due donne fosse più vicina a lui nei modi di fare e nella propria quotidianità. Il suo percorso sul trono non è stato affatto semplice, tant’è che dopo alcuni mesi dall’inizio di questa grande avventura, il giovane ha rivelato solo oggi di essere arrivato addirittura a pensare di voler lasciare tutto e tornare a casa. Solo grazie a Raffaella e Claudio ci ha ripensato ed ha deciso di restare in studio.

Luigi ha iniziato il suo percorso da tronista di Uomini e Donne con molti dubbi e paure, tutto a causa della sua precedente esperienza con Sara Affi Fella. Nonostante ciò, con il passare del tempo, il siciliano è riuscito a mettere da parte i suoi timori e a vivere le cose con un po’ più di cuore e meno testa. Sia Irene che Valentina gli piacciono molto. La prima è bella proprio per la spontaneità dei suoi vent’anni, la seconda perché molto più donna e anche molto più vicina al tronista nel suo stile di vita.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e la scelta: ultimissime dichiarazioni su Irene e Valentina

E mentre Mastroianni cerca di chiarirsi le idee su Irene e Valentina, suo fratello Salvo ha già una piccola preferenza. "Mi piace Valentina perché è bella e non fa arrabbiare Luigi… Irene è monella! Sono contento solo se lo è lui… spero che riuscirà a fidanzarsi!"