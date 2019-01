Uomini e Donne anticipazioni, Luigi Mastroianni cotto della nuova corteggiatrice Valentina: è lei la scelta? Tutti i dettagli

Luigi Mastroianni, durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, ha davvero spiazzato tutti con il suo comportamento. Il tronista, dopo aver discusso animatamente con Giorgia, Sonia e Irene, ha lasciato che queste lasciassero lo studio senza provare a chiarire con loro. A queste ultime, nello specifico, il siciliano ha recriminato delle mancanze e sottolineato dei difetti poco compatibili con il suo carattere (e i toni sono stati così duri da spingere le ragazze ad abbandonare la trasmissione). Durante la puntata, inoltre, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico e ai presenti alla registrazione l’esterna di Luigi con una nuova corteggiatrice: Valentina. Mastroianni si è sentito così coinvolto da quest’ultima da chiedere alla redazione di stare più tempo con lei.

Alla fine, come se non bastasse, il tronista ha proposto alla ragazza e allo staff di Uomini e Donne di poter passare anche la notte con lei. Lui e Valentina, ovviamente, avrebbero dormito in camere separate, ma essere nello stesso posto (secondo lui) gli avrebbe permesso di rivederla subito il mattino seguente accorciando i tempi. Il piano di Luigi, tuttavia, non è andato a buon fine. Il motivo? Sia la redazione che la nuova corteggiatrice non hanno accettato le condizioni da lui suggerite. Riassumendo dunque, durante l’ultima registrazione: Sonia, Irene e Giorgia sono andate via e in studio per Luigi è rimasta Valentina. Si tratta di un colpo di fulmine?

Uomini e Donne: è Valentina la scelta di Luigi? News e anticipazioni sulla nuova corteggiatrice

Noi non sappiamo cosa sia successo a Uomini e Donne dopo (ovvero dietro le quinte e finita la registrazione). Mastroianni, per esempio, potrebbe aver chiarito con le altre tre. Quello che sappiamo, provando a dare anche una spiegazione ai suoi gesti, è che Valentina lo ha sicuramente colpito molto. Dopo le discussioni con le corteggiatrici che a Uomini e Donne per lui si sono dichiarate diverse settimane fa, Luigi è stato visto in esterna proprio con la ragazza nuova. A riportarlo è stato il blog newsued.com. Sarà Valentina lei la sua scelta? Luigi Mastroianni è sempre stato molto riservato eppure, adesso, con lei non sta avendo problemi a sbilanciarsi.