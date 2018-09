Anticipazioni Uomini e Donne, Lidia del GF corteggiatrice di Luigi? La Vella risponde

Il trono di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne sta già attirando l’attenzione di molti. A quanto pare, anche qualche volto già noto al pubblico del piccolo schermo ha messo gli occhi sul giovane tronista siciliano. E mentre lui valuta se sia il caso di lasciare la sua postazione e andare a corteggiare la bellissima Mara, qualcun’altro si è lasciato andare a qualche dolce apprezzamento. Lidia Vella ha risposto alle domande dei suoi tantissimi followers di Instagram senza freni e senza avere timore di dire la propria. Un fan in particolare le ha consigliato di andare a corteggiare l’ex fidanzato di Sara Affi Fella, sottolineando il fatto che insieme potrebbero formare una bellissima coppia.

Lidia Vella non si è tirata affatto indietro ed ha rivelato il suo pensiero nei riguardi di Luigi. A quanto pare, l’ex concorrente del Grande Fratello non disdegna assolutamente il nuovo tronista. In ogni caso, la ragazza non pare avere alcuna intenzione di scendere le scale di Maria De Filippi. “Anche io lo trovo un ragazzo valido, peccato che preferisco essere corteggiata. Sono all’antica, sorry”. A quanto pare, la bella siciliana non ama l’idea di dover conquistare un uomo, preferendo di gran lungo essere lei a ricevere attenzione dai suoi spasimanti. Insomma, l’ex fidanzata di Alessandro Calabrese pare essere più portata per il trono. Senza dubbio, non sarebbe affatto male vedere la Vella nelle vesti di tronista: avrebbe modo di farsi conoscere e provare a ritrovare il grande amore.

Uomini e Donne, Lidia Vella possibile tronista? L’ex gieffina è all’antica

E se Lidia non è pronta a fare la corteggiatrice, non è detto che non sarebbe pronta ad approdare a Uomini e Donne come tronista. Nonostante ciò, però, non sembra essere nei suoi progetti. Nel frattempo, la ragazza ha anche chiarito la sua posizione nei confronto di Alessandro Calabrese. Si pensava che i due fossero tornati insieme, ma le cose stanno diversamente.