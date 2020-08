Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, dopo la consueta pausa estiva, tornerà in onda il prossimo lunedì 14 settembre. Confermati gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma che ne sarà di Lorenzo Riccardi? L’ex corteggiatore e tronista è stato il “grillo parlante” di alcune puntate del Trono Classico, lasciando il segno con i suoi commenti decisi e pungenti. Ora che Maria ha intenzione di fondere il Classico con il Trono Over, che fine farà il simpatico Cobra? Al momento la situazione è poco chiara. In una recente intervista per Super Guida Tv il 24enne ha ammesso di non aver ancora ricevuto chiamate dalla redazione del programma di Canale 5. Sarà riconfermato o si preferirà puntare su altri personaggi?

Lorenzo Riccardi sarà di nuovo opinionista a Uomini e Donne?

“Ancora non so nulla anche se spero di essere riconfermato così mi diverto un po’”, ha dichiarato Lorenzo Riccardi nell’intervista rilasciata a Super Guida Tv. Il fidanzato di Claudia Dionigi spera di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, una trasmissione di cui è sempre stato fan ben prima delle varie partecipazione nelle vesti di corteggiatore (ha provato invano a conquistare Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella) e tronista. Ma Lorenzo sogna pure di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip anche se le difficoltà non mancano. “Mi piacerebbe partecipare e cerco di farla da parecchio anche se per un motivo o per un altro o per qualcuno finora le cose non sono andate in porto. Penso più per qualcuno però”, ha fatto sapere Riccardi.

Continua la love story tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

In attesa di ricevere una chiamata da Maria De Filippi, continua alla grande la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, nata un anno fa proprio a Uomini e Donne. Tra i progetti della coppia (tra le più amate del piccolo schermo) matrimonio e figli ma in ballo ora c’è un trasferimento importante. Dopo una convivenza a Latina, dove Claudia è nata e cresciuta, l’ex corteggiatrice e l’ex tronista sono pronti a trasferirsi a Milano. Una città con maggiori opportunità lavorative, soprattutto per Lorenzo che sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Claudia, invece, si sta dando parecchio da fare come web influencer, con vari consigli di moda e bellezza su Instagram.