Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo sceglie Claudia? Parla la Dionigi

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo: Claudia Dionigi si svela

Dopo la scelta finta andata in onda ieri, 24 Gennaio 2019, Claudia Dionigi ha rivelato di essersi sentita umiliata. La bellissima corteggiatrice di Uomini e Donne credeva che Lorenzo fosse davvero pronto a lasciare il trono e viversi la sua storia d’amore al di fuori dello studio di Maria De Filippi. In ogni caso, non è andata affatto così. Dopo aver scoperto che il percorso al Trono Classico non era assolutamente terminato, la giovane di Latina si è mostrata molto turbata e delusa. Il nuovo numero del magazine dedicato al programma di Canale 5 ha pubblicato un’interessante intervista alla ragazza di Latina.

Claudia Dionigi ha svelato a tutti le emozioni provato dopo aver scoperto che la scelta di Riccardi non era altri che uno dei suoi numerosissimi scherzi. “La finta scelta mi ha lasciato spiazzata, ma è pur vero che è proprio da Lorenzo fare tutto questo. Oggi mi interrogo sul perché invece di andare avanti sembra che stiamo andando indietro. Tutto questo non mi fa stare bene. Mi ha fatto sentire umiliata, come se fossi una nullità. Purtroppo mi rendo conto che con lui non riesco a mollare la presa: so quello che abbiamo vissuto insieme in questi mesi e più passa il tempo, più mi accorgo che mi piacciono anche i suoi difetti. Sono voluta andare oltre.”

Uomini e Donne: Claudia Dionigi pensa di essere la scelta di Lorenzo Riccardo

Riguardo alla scelta vera, quella che Lorenzo dovrà fare davanti alla sua famiglia e a quella delle sue corteggiatrici, Claudia pare avere degli ottimi presentimenti. “Non vorrei fare un azzardo a dirlo, ma credo che la sua piccola preferenza sia io e sua più spinto verso di me, altrimenti non si giustificherebbero tanti suoi comportamenti.” In ogni caso, mai dire mai. Lorenzo è davvero imprevedibili e da qui alla scelta finale potrebbe accade ancora di tutto.