UeD anticipazioni, Lorenzo in lacrime: colpa di una corteggiatrice

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo piange a causa di una corteggiatrice

Oggi, 19 Settembre 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi ha fatto una sola esterna ed è uscito con la corteggiatrice Giada. Per i due era la prima uscita e da quanto ci racconta la lettrice del blog Il Vicolo delle News non è andata affatto bene. Sembra che alcune affermazioni della giovanissima ragazza abbiano offeso il tronista. Si sono raccontati in modo tale da conoscere il più possibile l’uno dell’altra e alla fine, lui è arrivato a parlare anche della scelta fatta riguardo gli studi e il lavoro. Ricordiamo infatti che la non scelta di Sara Affi Fella non ha continuano a studiare per poter aiutare suo padre.

Di fronte al racconto di Lorenzo, Giada ha espresso la sua opinione. Secondo la corteggiatrice, il tronista avrebbe potuto benissimo continuare gli studi e lavorare allo stesso tempo. Subito dopo l’esternazione della donna, Riccardi ha rivelato di essere offeso e per questo ha addirittura preferito lasciare l’esterna in anticipo. In video, il tronista era in difficoltà, tanto da lasciarsi andare anche a qualche inaspettata lacrima. Nonostante ciò, in studio ha dichiarato di voler continuare a portare Giada in esterna per le piace fisicamente. Maria De Filippi fa sapere che la giovane è uscita anche con Luigi. Lei è rimasta piacevolmente colpita dal tronista, nonostante sia andata in esterna convinta che fosse una persona un po’ noiosa. Mastroianni si è visto anche con Martina Escher, con cui si è trovato molto bene nonostante non sia esattamente il suo ideale di donna.

Uomini e Donne: Mara e Teresa tra eliminazioni e polemiche

Mara e Teresa hanno avuto modo di incontrare i loro corteggiatori dopo la scorsa registrazione. La Fasone ha eliminato immediatamente ben 15 ragazzi, mentre la Langella ha preferito mandarne via solo due. Tra i ragazzi eliminati dalla napoletana c’è anche il noto Luca, ex tentatore di Temptation Island. La tronista non si fida di lui a causa delle sue ‘amicizie famose’ e per questo non ha intenzione di approfondire la conoscenza. Lui chiede però una possibilità.