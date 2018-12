Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo: Giulia o Claudia? Parla Riccardi

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: Giulia o Claudia? Parla il tronista

Lorenzo Riccardi ha aperto il suo cuore nel corso di un’intervista rilasciata al nuovo numero del magazine di Uomini e Donne. Il simpatico tronista ha cercato di chiarire la sua attuale posizione nei confronti di entrambe le corteggiatrici. A quanto pare, il giovane è molto lontano da una precisa preferenza per una o per l’altra. Al giornale, il ragazzo ha rivelato di provare delle bellissime emozioni e sensazioni sia quando è in esterna con Claudia, che quando lo è con Giulia. Ogni volta che si trova in compagna di una di loro, dimentica l’altra e questo dettaglio non la fa essere ancora convinto della sua scelta finale.

Lorenzo ha bonariamente invitato tutti a farsi gli affari propri. “E voglio dire solo una cosa a chiunque ha delle certezze: smettetela di essere così convinti. Ricordatevi che sono io che devo stare bene con la mia donna e, onestamente, desidero anche stare tranquillo. Non cerco le liti fuori di qui.” Riccardi ha voglio di innamorarsi e soprattutto di non avere alcun dubbio sulla persona con cui stare insieme una volta lasciato il programma di Maria De Filippi. Intanto, anche la famiglia si fa sentire. Il tronista ha infatti svelato chi è la preferita di sua sorella e di suo cugino, mentre a preferito tacere sulla preferenza dei genitori. “Mio cugino adora Giulia, mentre mia sorella Claudia. Mamma e papà? Non si dice.”

Uomini e Donne anticipazioni: le aspettative di Lorenzo Riccardi

Lorenzo non sa come andrà a finire il suo percorso a Uomini e Donne, ma è consapevole del fatto che in ogni caso ci sarà una ragazza felice e una che rimarrà male. Lui non si precluderà assolutamente nulla e si limiterà a viversi ogni momento come meglio crede e sente.