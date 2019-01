Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo tra Giulia e Claudia, le corteggiatrici diranno di no? Tutte le novità

Il trono di Lorenzo non sta prendendo una bella piega nel corso delle ultime registrazioni. Il tronista di Uomini e Donne è sempre più confuso e i suoi atteggiamenti non stanno aiutando nemmeno le due corteggiatrici. Dopo aver minacciato il diretto interessato su un possibile no in caso di scelta, il giovane ha voluto organizzare una scelta finta. Di fronte a tale gesto, sia Giulia che Claudia sono rimaste senza parole. Entrambe le ragazze non hanno apprezzato il gesto di Riccardi. Ora, le cose non sembrano essere cambiate più di tanto. Nonostante sia il tronista più vicino alla scelta, non pare comunque avere le idee del tutto chiare.

Lorenzo ha finto di scegliere per capire se Giulia e Claudia le avrebbero detto di no proprio come avevano minacciato di fare la volta prima. In ogni caso, le ragazze sono rimaste molto male e hanno mostrato di essere addirittura pronte ad eliminarsi definitivamente. Nonostante ciò, le cose sono andate diversamente. Sia la Cavaglia che la Dionigi sono ancora alla corte di Lorenzo. Nell’ultima registrazione sono stati fatti passi da gigante, anche se poi il giovane di Milano ha dichiarato di essere ancora molto confuso su chi sia la sua preferita. A volte pensa di voler trascorrere il tempo con una e poi con l’altra.

Uomini e Donne, Lorenzo riceverà un no sia da Claudia che da Giulia? Confusione per Riccardi

Lorenzo Riccardi non ha le idee molto chiare e le sue azioni stanno mandando in crisi anche Giulia e Claudia. Il tronista ha raggiunto entrambe nelle loro rispettive città e entrambe sono rimaste sorprese da tale gesto. In ogni caso, con la Cavaglia si è addirittura baciato, tanto da far restare molto male la Dionigi. Sembrerebbe proprio che le cose per Lorenzo non stiano andando proprio nel verso giusto.