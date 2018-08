Uomini e Donne anticipazioni: Lara Zorzetto tronista? La reazione di Michael

Uomini e Donne anticipazioni, Lara Zorzetto sul trono a settembre? Ecco come ha reagito il suo ex fidanzato Michael

Stanno diventando sempre più insistenti le voci che vorrebbero Lara Zorzetto sul trono di Uomini e Donne a settembre. I vari indizi lasciati sui social dall’ex protagonista di Temptation Island, inoltre, stanno continuando ad avallare questa ipotesi. Al momento, però, nessuna conferma (o smentita) ufficiale è arrivata da parte degli addetti ai lavori al programma. Il gossip sulla sua partecipazione di Lara a Uomini e Donne, per di più, pare siano arrivate anche al suo ex fidanzato Michael. Al ragazzo che con lei ha partecipato al docu-reality della De Filippi, allora, abbiamo chiesto qual è il suo pensiero al riguardo.

Lara Zorzetto tronista? “Qualsiasi opportunità il futuro potrà riservagli io sarò il primo ad essere felice per lei” ci ha fatto sapere Michael De Giorgio “Ad oggi io gli auguro il meglio che la vita possa gli possa offrire”. Al di la di tutto, dunque, l’ex fidanzato della Zorzetto non sembra riservare rancore alla ragazza dopo la loro uscita (da separati) da Temptation Island. I due, dunque, adesso sembrerebbero essere pronti a riscrivere un nuovo capitolo della loro vita sentimentale che, per Lara, potrebbe avere proprio inizio negli studi di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: tutte le novità di settembre

Il nome di Lara Zorzetto è saltato oggi fuori anche nell’ultimo numero del settimanale TV Sorrisi e Canzone. Stando a quanto riportato, infatti, pare che i fan stiano chiedendo a gran voce il trono per lei dopo Temptation Island. La decisione, al momento, starebbe passando al vaglio di Maria De Filippi che, per settembre, sembrerebbe stare rivedendo molte cose come, per esempio, il ruolo di Gemma e Giorgio al Trono Over e il ripescaggio di alcuni ex corteggiatori della scorsa edizione (sui quali, per l’appunto, la conduttrice sarebbe scettica).