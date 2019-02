Uomini e Donne anticipazioni, Ivan in Sardegna: confronto con Sonia?

Uomini e Donne anticipazioni: Ivan avvistato in Sardegna

Per il tronista Ivan Gonzalez è tempo di viaggiare. Ecco verso quale meta è diretto lo spagnolo. Qualche ora fa, sul sito del Vicolo delle news è stata pubblicata una foto scattata da una talpa. In questa appare il protagonista di Uomini e Donne in Sardegna. Accanto ad Ivan, nel fermo immagine, si può facilmente notare qualche componente della redazione del programma ideato e condotto da molti anni da Maria De Filippi. Vicino a Gonzalez, infatti, appare Fabio Ferrara: ex corteggiatore di Silvia Raffaele e successivamente anche di Ludovica Valli. Il napoletano è, infatti, entrato a far parte dello staff di Uomini e Donne dopo le varie partecipazioni al medesimo programma. Ma, tornando ad Ivan, ecco a cos’è dovuta la sua visita a Sassari.

Come tutti ben sappiamo, il tronista è corteggiato dalla trentunenne Sonia. Quest’ultima è nata e vive proprio in Sardegna, a Sassari. Dunque, Ivan si è precipitato nella bellissima terra sarda per far visita alla ragazza che ha incontrato e conosciuto qualche mese fa. I fan della coppia iniziano, dopo aver visto la foto, a chiedersi come sia andato l’incontro. Ricordiamo, inoltre, che viste le anticipazioni dell’ultima registrazione, l’esterna tra Sonia e Ivan sembrava essere andata abbastanza bene. Oltre a questo, la sarda ha perso una temutissima rivale, dunque la strada appare essere sempre più spianata. Natalia ha scelto di passare dalla parte del nuovo tronista Andrea, provocando l’ira di Ivan.

Ivan cerca una reazione da parte di Natalia dopo averla persa?

Stando alle ultimissime notizie, Natalia si ritiene convinta del gesto fatto. Chissà se Ivan, andando in Sardegna, abbia voluto semplicemente provocare la bionda ventunenne e cercare di riprendersela! Dopo tutto lo spagnolo è interessato ad entrambe e, questo, spiega la reazione avuta durante la registrazione avvenuta qualche giorno fa. Sonia deve ritenersi fortunata per la visita di Ivan?