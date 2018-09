Uomini e Donne anticipazioni: il video di presentazione di Luigi Mastroianni

Uomini e Donne, il video di presentazione di Luigi Mastroianni: “Sono qui per una rivincita personale”

Ieri, alla registrazione della prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, sono stati presentati da Maria De Filippi i primi quattro tronisti di questa edizione. A tenerci compagnia, quest’anno, saranno: Mara Fasone, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Ad accomunare i due tronisti uomini, come sappiamo, il fatto di aver corteggiato in passato la stessa persona, ovvero: Sara Affi Fella. Lorenzo non è stato scelto da Sara e, fin da subito, sul web molti hanno iniziato a dare per scontato che gli venisse offerto il trono a settembre. Quando Sara ha chiuso con Luigi, inoltre, le stesse cose poi si sono iniziate a dire su di lui.

Alla fine, visto a come sono andate le cose, i telespettatori di Uomini e Donne sembrano c’abbiano veramente visto lungo. Entrambi, infatti, sono stati scelti dalla redazione di Maria De Filippi per salire sul trono. Luigi però, stando a quanto emerso durante la registrazione, pare sia stato un po’ restio all’idea inizialmente. Il siciliano, in un primo momento, non voleva infatti accettare. Cosa o chi gli abbia fatto cambiare idea non lo sappiamo ancora precisamente. Nel suo video di presentazione, pubblicato pochi minuti fa da Witty TV e dalle pagine social di Uomini e Donne, Luigi ha però spiegato: “Sono qui per una rivincita personale”.

Come emerse della anticipazioni della prima puntata del Trono Classico registrata ieri, in studio pare ci fosse presente Sara Affi Fella. L’ex tronista, infatti, ha avuto uno scontro acceso con Luigi Mastroianni che, tuttavia, è stato appoggiato apertamente dagli opinionisti presenti in trasmissione (che hanno preso le sue difese). Gianni Sperti, in particolare, sembrerebbe non aver creduto molto alla Affi Fella e, ancora una volta, in puntata è saltato fuori il nome dell’ex di lei, Nicola Panico. Sara si sente ancora con lui? A questa domanda, ieri, lei non ha voluto rispondere.