Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglierà Manuel? Ultime news

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulia e Manuel: la Cavaglia già pronta alla scelta? Ultime novità

Giulia Cavaglia ha mostrato grande interesse per il corteggiatore Manuel sin dal suo primo giorno di trono a Uomini e Donne. La non scelta di Lorenzo Riccardi aveva una sottospecie di pallino per il ragazzo. I due si sono infatti conosciuti diverso tempo fa attraverso alcuni amici in comune. Già ai tempi si piacevano, ma lei poi si fidanzò e non ebbe modo di approfondire la conoscenza. A quanto pare, il destino ha dato loro una seconda possibilità. Ora il pubblico del Trono Classico si sta ovviamente domandando se la ragazza non abbia già deciso di puntare tutto su di lui, portandolo perciò fino al giorno della scelta.

Al momento, il percorso della tronista di Torino nello studio di Maria De Filippi è ancora agli inizi, anche se fa passi da gigante ad ogni registrazione. Grazie alle varie anticipazioni che arrivano dal web, scopriamo infatti che Giulia potrebbe essersi baciata con Manuel proprio alcuni giorni fa. Nella registrazione avvenuta il 19 Marzo 2019, in studio è stata mandata in onda una loro esterna dove a un certo punto la tronista decide di spegnere per una ventina di minuti le telecamere. Come si legge su Il Vicolo delle News, non è ben chiaro se i due si siano baciati, anche se pare che qualche bacino a stampo potrebbe esserci stato.

Uomini e Donne, Giulia e Manuel sempre più vicini: sarà lui la scelta?

Giulia e Manuel sono davvero molto affini e il pubblico lo ha capito subito. Ad aver notato la loro complicità anche gli altri corteggiatori della Cavaglia, tra cui Giulio. Ovviamente, è anche vero che il ragazzo è partito con una marcia in più sapendo che la tronista era interessata a conoscerlo già diverso tempo fa e al di fuori dello studio di Uomini e Donne. A questo punto attendiamo e e vediamo come va a finire.