Uomini e Donne anticipazioni, Giulia: le parole di Giulio allarmano i fan

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulio avverte Giulia dopo il bacio con Manuel: il messaggio social

L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne non deve essere stata facile per Giulio. Il giovane corteggiatore ha appreso in studio che la tronista Giulia ha baciato Manuel. Questi ultimi due si avvicinano sempre di più, mentre Raselli continua a non convincere pienamente. Il ragazzo è finito al centro dell’attenzione già diverse volte, nonostante il suo percorso nello studio di Maria De Filippi non sia iniziato poi così tanto tempo fa. Ora, dopo quanto accaduto in trasmissione ieri pomeriggio, 8 Aprile 2019, il ragazzo di Valenza pare abbia voluto mandare un chiaro e preoccupante messaggio alla non scelta di Lorenzo Riccardi.

Giulio Raselli ha provato a baciare in esterna Giulia, eppure lei si è scansata. Nel frattempo, però, la tronista ha deciso di lasciarsi andare con Manuel, tanto da arrivare al loro primo bacio. Di fronte a tale notizia, il primo corteggiatore pare non sia rimasto assolutamente indifferente. Raselli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia alquanto inaspettata e anche piuttosto chiara. Le parole del giovane sembrano essere una frecciatina alla Cavaglia e al suo attuale atteggiamento nei suoi confronti. “Il futuro del verbo trascurare è perdere.” Sembrerebbe proprio che, dopo gli ultimi avvenimenti, il ragazzo si sia sentito messo un po’ da parte e stia anche iniziando a prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare il programma e salutare definitivamente la tronista di Torino.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: Giulio pronto ad eliminarsi? Le parole inaspettate

E mentre Giulia continua a conoscere tutti i suoi corteggiatori, Giulio inizia a pensare di andare via. Il bacio visto tra la Cavaglia e il rivale Manuel sembra non avergli fatto assolutamente piacere. Vedremo a questo punto cosa accadrà nella loro prossima esterna e soprattutto nella prossima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Una cosa è certa, il pubblico si è già molto appassionato al trono della bella Giulia.