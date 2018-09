Uomini e Donne Anticipazioni, Giulia De Lellis scrive al programma: messaggio struggente prima dell’inizio della trasmissione

In occasione del ritorno di Uomini e Donne, in onda da lunedi 10 settembre su Canale 5, la redazione sceglie di fare un regalo ai fan. Sul profilo Instagram, infatti, viene postato un video che riassume tutti i più bei momenti vissuti all’interno del programma. Tante le immagini che scorrono, tanti i diversi personaggi protagonisti di storie indimenticabili, troppi anche i momenti emozionanti vivi nella mente dei fan più accaniti. Baci, abbracci, litigi, discussioni, passioni, amori nati e altri finiti prematuramente, sorrisi, dediche e battute rimaste nell’archivio personale del programma stesso. E poi ancora… Scelte sincere e anche quelle mediatiche, rinunce sofferte ma indispensabili. Insomma, un percorso profondo ed intenso all’insegna di veri sentimenti. E chi ha avuto la fortuna di entrare a far parte di un vortice cosi pieno di tutto, oggi, ne sente la mancanza. Tra questi, lei..

La bellissima Giulia De Lellis, una tra le protagoniste più amate della storia di tutto il programma di Maria De Filippi, oggi, rivedendo il video sopracitato, si lascia andare ad un commento nostalgico. “Batte forte il cuore e sempre batterà. Grazie per il meraviglioso lavoro che avete fatto, che fate e che farete anche stavolta. Regalate emozioni; è stato un onore averne fatto parte. Un regalo indimenticabile che farà per sempre parte di me”, queste le parole della De Lellis che sente, ancora una volta, di voler ringraziare tutte le persone che lavorano al fianco della De Filippi. Già in altre occasioni, Giulia aveva preso parola per esprimere tutta la sua gratitudine.

Regalate emozioni, afferma Giulia

Un percorso, per Giulia, che ha significato proprio tanto. L’amore vero trovato e le migliaia di opportunità professionali (e non) che le si sono presentate davanti subito dopo lo spegnimento delle telecamere. Un contesto dal quale l’ex corteggiatrice è uscita ed ha scoperto un mondo pieno di possibilità. Una valanga piena di bellissime cose che ha potuto avere e realizzare grazie alla popolarità offertale da Uomini e Donne.