Uomini e Donne anticipazioni, disastro Giovanna: l’amara scoperta (Video)

Anticipazioni Uomini e Donne, dopo Gemma Galgani arriva Giovanna Abate: partenza disastrosa per la tronista

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne vengono direttamente da Witty Tv che ha pubblicato un video di più di un minuto approfondendo quanto visto alla fine della puntata di oggi. Si parte con Barbara De Santi – “Beata lei che li ha”, queste le sue parole sui corteggiatori di Gemma Galgani – e si arriva quasi subito a Giovanna Abate che inizierà il suo percorso in questo nuovo Uomini e Donne dicendosi “pronta, carica e gasatissima” ma inconsapevole – aggiungiamo noi – di quello che le sarebbe successo dopo. Veniamo subito al dunque perché è di lei che vogliamo parlarvi.

Uomini e Donne, Giovanna scopre “qualcosa che non sapevo”

Giovanna si collegherà con Alessandro Graziani e Sammy Hassan, come sapete i corteggiatori a cui era interessata più di tutti prima dell’interruzione del suo Trono. Non riceverà buone notizie purtroppo; non totalmente almeno. Questo perché – come si apprende dal filmato pubblicato su Witty – la Abate scoprirà “qualcosa che non sapevo, vedi – aggiungerà subito dopo parlando con Maria De Filippi – che i miei dubbi ce li hanno sempre un fondamento?”. Cos’ha scoperto, non lo sappiamo; è quasi scontato pensare tuttavia che la scoperta riguardi Sammy e non il suo rivale, visto quanto andato in onda.

News Uomini e Donne, Giovanna e Sammy Hassan: l’addio è vicino?

Nel video infatti si vede Alessandro dire che suda al “sol pensiero di poterti rivedere” e Sammy confessare di non averla avuta come pensiero fisso: “Mi sentirei anche bugiardo nel dirti che ti ho pensato tutti i giorni”, queste le sue parole prima di chiederle un bacio a distanza che però Giovanna rifiuterà, aggiungendo anche di essere intenzionata a chiudere la videochiamata. E credere che dopo il fake di oggi pensavamo di aver visto quasi tutto di questa prima registrazione! Anticipazioni ghiotte dunque. Vedremo domani cosa succederà!