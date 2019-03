Uomini e Donne anticipazioni: Gemma lascia il programma insieme a Rocco? Gli ultimi sviluppi

Gemma Galgani è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Della dama, dopo anni e anni dal suo arrivo nel programma, i fan del Trono Over continuano a discutere oggi, schierandosi chi a suo favore chi contro di lei sui social. La sua frequentazione con Rocco, per esempio,sta accendendo particolarmente gli animi dei telespettatori che, sopratutto negli ultimi tempi, si stanno sempre di più domandando se i due lasceranno mai il programma insieme o se, al contrario, arriveranno alla conclusione opposta, ovvero: quella di chiudere definitivamente la loro storia. Tra i problemi che hanno portato allo scontro Rocco e Gemma ce ne sta uno, in particolare, che riguarda la sfera intima della coppia. La dama non si è ancora concessa all’uomo, perché di Rocco non si fida e perché ha bisogno ancora di tempo prima di lasciarsi andare.

Per convincere la Galgani, allora, Rocco ha pensato bene di regalare a quest’ultima una serata speciale. Il cavaliere, stando alle ultime indiscrezioni, pare che porterà Gemma al castello delle scelte. Una sorpresa che, con la complicità della redazione, avrà come fine ultimo quello di convincere Gemma a darsi anima e corpo a lui. Alla luce di ciò, dunque, una domanda sorge spontanea: qualora Gemma si decidesse a passare la notte con Rocco, lei e il cavaliere lasceranno la trasmissione? Diventeranno una coppia a tutti gli effetti oppure, come successo con Giorgio Manetti, dovremmo aspettarci altri sviluppi inaspettati? Tutto potrebbe essere possibile, perché in questa storia nulla è scontato.

Uomini e Donne, Gemma e Rocco al castello delle scelte: dopo il Trono Classico anche uno speciale del Trono Over

A proporre a Gemma la serata al castello è stato proprio Rocco. Quest’ultimo, durante una delle ultime registrazioni del Trono Over, ha fatto la proposta alla dama ed ha ricevuto supporto da parte della redazione. Dopo”La scelta“, quindi, arriva “La decisione“, lo speciale di Uomini e Donne dedicato ai protagonisti del Trono Over.