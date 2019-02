Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani al castello delle scelte con Rocco: tutti i dettagli

Oggi. mercoledì 20 febbraio, un nuova puntata del Trono Over è stata registrata negli studi di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, è stata ancora una volta Gemma Galgani. Pare che la redazione, proprio a lei, abbia dato la possibilità di recarsi in un castello insieme a Rocco (probabilmente lo stesso dove sono state registrate le scelte di Teresa e Lorenzo). L’autore di questa sorpresa, in realtà, sarebbe Rocco in persona. Le ragioni che l’hanno spinto a fare questa proposta, accolta dallo staff di Maria De Filippi, sono semplici, ovvero: il cavaliere vuole convincere Gemma a passare una notte con lui. La Galgani, dopo le perplessità palesate in merito alla questione, cederà al fascino del cavaliere? Gemma si concederà? E chi lo sa… Intanto possiamo già dirvi che, secondo le ultime indiscrezioni, il momento dedicato alla coppia nel castello si chiamerà “La decisione“.

Durante la registrazione di Uomini e Donne oggi si è parlato anche di Riccardo e Ida. Il primo, dopo aver frequentato per diverso tempo Roberta, pare sia arrivato alla conclusione di voler chiudere con lei. Ida, invece, al centro dello studio sarebbe stata invitata per parlare delle sue ultime uscite con David (il cavaliere che poco tempo fa aveva fatto perdere la testa a Valentina). La dama, tuttavia, prima ancora di approfondire questa conoscenza ha deciso di fare un passo indietro. Il motivo? Ida, dopo aver visto litigare David e Cristina, ha avuto la sensazione che i due si piacessero ancora molto e, quindi, ha preferito non mettersi in mezzo.

Uomini e Donne anticipazioni: ennesima lite tra Pamela e Stefano al Trono Over

Le divergenze non sembrano destinate ad appianarsi al Trono Over nemmeno tra Pamela e Stefano. I due, difatti, oggi avrebbero litigato pesantemente di nuovo. Dopo la presa di posizione di lui, che nell’ultima registrazione aveva fatto sapere di essere pronto a lasciare la trasmissione, le carte in tavola sono cambiate – ancora – per la coppia.