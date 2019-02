Uomini e Donne anticipazioni, Pamela e Stefano si sono fidanzati? Indizio

Anticipazioni Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme? Gossip dal Trono Over

Da ormai diverse settimane non si fa altro che parlare di Pamela e Stefano. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno iniziato a conoscersi pian piano, fino ad arrivare ad una frequentazione abbastanza importante. Purtroppo, però, l’atteggiamento di entrambi da parte ha fatto sì che arrivassero le prime problematiche. Il rapporto tra la dama del parterre femminile e il cavaliere di quello maschile è andato a rompersi con il corso dei giorni. Tutto è andato in frantumi quando lei ha accettato il numero di Riccardo Guarnieri e quando lui si è sentito con Roberta. In ogni caso, ad oggi le cose potrebbero essere cambiate notevolmente.

Questo primo pomeriggio, Martedì 19 Febbraio 2019, Pamela e Stefano sono stati i protagonisti indiscussi della puntata del Trono Over andata in onda su Canale 5. Lui ha dichiarato di essere pronto ad uscire dal programma insieme a lei e di voler anche rimandare le vacanze con la sua famiglia per trascorrere del tempo insieme alla donna. Nonostante ciò, lei ha svelato di non riuscire più a fidarsi e per questo non ha voluto cedere, tant’è che ha deciso di restare in studio. Nel corso della registrazione è anche finita in lacrime. Non è un segreto che la dama sia fortemente attratta fisicamente e mentalmente da Stefano. Ora, il blog Il Vicolo delle News ci rivela come potrebbero essere andate a finire le cose dopo quello che abbiamo visto trasmettere in tv quest’oggi.

Uomini e Donne, Pamela e Stefano hanno lasciato il Trono Over insieme? L’avvistamento

Pamela e Stefano sono stati avvistati insieme da una lettrice de Il Vicolo delle News. I due erano soli e solo successivamente sono stati raggiunti da altre persone. Chi li ha incontrati dice di averli visti molti vicini e complici, tant’è che lui le accarezzava anche le gambe. Tutto ciò lascia presumere ad un presunto fidanzamento. Che siano riusciti ad appianare i diverbi dell’ultimo periodo e a godersi finalmente la loro storia d’amore?! Staremo a vedere nel corso delle prossime puntate.