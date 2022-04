Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come sempre le anticipazioni sono arrivate puntualissime! Partiamo col Trono Classico: Luca e Lilli si sono baciati! Il tronista ha portato lei in esterna questa settimana e sono stati molto bene insieme, tant’è che c’è stato un bacio. Tra loro insomma sembra essere tornato il sereno, ma per una corteggiatrice che ritrova il sorriso ce n’è una che lo perde. Soraia ci è rimasta male, ha detto che il tronista le sta persino scendendo. Sarà vero oppure è solo un modo per provocare in lui qualche reazione?

Per quanto riguarda il trono di Veronica, invece, si sa che ha portato in esterna Federico. Hanno fatto un giro in moto ma la tronista ha trovato Federico un po’ freddo, o almeno più freddo rispetto al solito. In studio Maria è intervenuta per aiutare il corteggiatore a tirare fuori i suoi sentimenti. Così Federico ha detto che Veronica gli piace, ma ha bisogno di più tempo per riuscire ad aprirsi.

Le anticipazioni del Trono Over invece parlano di una Gemma sempre più in ombra. Non si è parlato di lei neanche nella registrazione di oggi, infatti. Ida e Riccardo continuano a ballare insieme, ma lui sta frequentando altre Dame. La conoscenza con Gloria sembra essere chiusa in modo definitivo. Riccardo ha cominciato una frequentazione con Mariagrazia: si sono sentiti e stasera, ovvero dopo la registrazione, usciranno insieme. C’è stato uno scontro tra Tina e Ida. Tutto bene tra Diego e Aneta.

Le anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over non terminano qui. Denise ha chiuso con Alessandro, pare che lui abbia sottolineato di avere uno stile di vita diverso e questo a lei non è piaciuto. Per lui comunque è scesa una nuova ragazza per conoscerlo. Il signor Alessandro non ha accettato di conoscere una nuova signora che ha chiamato per lui ma non ha voluto rivelare la sua età. Sara ha chiuso con Antonio e sta sentendo un altro Cavaliere. Antonio ha detto di essere interessato anche ad Alberta, così Tina ha attaccato Sara dicendole che è sempre la seconda scelta di tutti.