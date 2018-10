Uomini e Donne anticipazioni, Federico ritorna: ecco come è finita con Teresa

Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succede tra Teresa e Federico dopo la segnalazione di Karina Cascella

Dopo la segnalazione di Karina Cascella a Uomini e Donne, Federico Rubini decide di tornare in studio per riconquistare Teresa Langella. Il corteggiatore è stato accusato di aver trascorso una serata intima con una sua ex fidanzata. Sin da subito Federico ha tentato di giustificarsi, affermando che tra lui e la ragazza in questione non è accaduto nulla. Ma Teresa ha comunque deciso di chiudere la conoscenza con lui. Subito dopo questa registrazione, sappiamo che il Rubini raggiunge la tronista in camerino. Qui la Langella decide di fare una video chiamata con l’amica di Karina. La giovane conferma la serata trascorsa con Federico, ribadendo però di non aver fatto l’amore con lui. A questo punto, Teresa decide di andare avanti con il suo percorso senza il Rubini. La Langella appare sicura della scelta presa e non è intenzionata a credere alle parole di Federico. Quest’ultimo continua a piangere per tutto il tempo, ma la tronista è irremovibile.

Nella registrazione della puntata seguente, il Rubini decide comunque di tornare in studio per convincere Teresa a tornare sui suoi passi. Ma la Langella conferma nuovamente di non voler proseguire la conoscenza, in quanto dopo gli sms, le telefonate e la segnalazione di Karina, che ci ha messo la faccia, vuole mettere un punto definitivo. In particolare, Teresa afferma di non voler andare contro i suoi valori. Ammette che Federico le piace molto, ma non può andare avanti con lui. Il corteggiatore tenta di prendersi la ragione. Inoltre, il Rubini dichiara che è lui a scegliere di andarsene in quanto non è stato apprezzato. La questione Teresa-Federico si conclude così. Il pubblico non è sicuramente contento di quanto accaduto.

I telespettatori, infatti, erano convinti che tra loro sarebbe nata una storia d’amore molto forte. Sin da subito, si è notato il grande interesse di Teresa nei confronti di Federica. Pertanto, il pubblico credeva che la tronista avrebbe messo da parte la segnalazione di Karina per procedere questa conoscenza. Ma così non è stato, perché il percorso del Rubini si è concluso prima del previsto.