Uomini e Donne anticipazioni, Federico Mastrostefano ubriaco e cacciato

Federico Mastrostefano, ex storico tronista di Uomini e Donne, a distanza di anni dalla sua ultima esperienza nel dating show di Maria De Filippi, è tornato in studio. Ha qualche primavera in più sulle spalle e, quindi, è stato ovviamente piazzato nel Trono Over. Dalle ultime anticipazioni fornite dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, è emerso che nell’ultima registrazione effettuata il 23 settembre 2025, ha combinato un pasticcio con la dama Agnese De Pasquale. In puntata si è saputo che la donna lo ha cacciato dopo essersi accorta che il cavaliere si è presentato all’appuntamento un po’ troppo alticcio.

Uomini e Donne anticipazioni del 23 settembre 2025, Mastrostefano alticcio e cacciato

Federico Mastrostefano avrebbe dovuto incontrare una nuova corteggiatrice di nome Francesca per un aperitivo conoscitivo, per poi raggiungere a cena Agnese De Pasquale. Strada facendo ha stravolto l’agenda, decidendo di cenare con Francesca. Solamente dopo aver pasteggiato con quest’ultima, ha incontrato Agnese. Peccato che si sia presentato dalla donna un po’ ubriaco. E infatti De Pasquale lo ha spedito a casa essendosi resa conto che il cavaliere aveva alzato il gomito.

Spazio poi alla vicenda di Magda che è uscita con Sebastiano Mignosa. I due hanno preso posto al centro dello studio, rivelando di aver avuto un rapporto. Magda, però, sta anche frequentando Mario Lenti che ovviamente non è stato contento della situazione venutasi a creare. Pure Sebastiano ha detto alla donna di non voler essere conteso con un altro uomo. Lei ha comunque specificato che per ora non vuole scegliere. Infine, per quel che riguarda il Trono Over, Sabrina Zago ha rotto con Enrico. Motivo? Lui ha palesato il desiderio di conoscere anche Cinzia Paolini. Da segnalare inoltre che nel corso della puntata sono stati ospitati Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia.

La nuova tronista Sara Gaudenzi

Cristiana Anania è stata protagonista di un’esterna con Marco, il quale ha però fatto sapere di voler conoscere anche la nuova tronista Sara Guadenzi. Quest’ultima ha dato il suo benestare. Cristiana no. Infatti ha espresso contrarietà al “doppio corteggiamento”. Messo alle strette, Marco ha scelto di restare solamente per fare la corte ad Anania, la quale è uscita anche con un uomo che si chiama Ernesto.

Per quel che riguarda il trono di Flavio Ubirti, c’è stata un’esterna con Denise. La donna, al centro studio, ha tuonato sul tronista. Lo ha criticato, sostenendo che abbia il medesimo atteggiamento con tutte le ragazze.