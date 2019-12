Uomini e Donne anticipazioni: è finita tra Armando e Veronica

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Armando Incarnato e Veronica non si frequentano più

Armando Incarnato ha preso una decisione importante al Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione avvenuta sabato 7 dicembre – e in onda nella settimana dal 9 al 13 dicembre – il Cavaliere ha comunicato a Maria De Filippi di non voler più frequentare Veronica Ursida. Tra l’avvenente bionda e Armando era nato un certo feeling che però, a quanto pare, è stato bruscamente interrotto negli ultimi giorni. A prendere la decisione finale è stato Incarnato, che trova Veronica troppo finta e poco naturale per i suoi gusti. A rivelarlo è il Vicolo delle News, che è riuscito ad assistere alla puntata girata negli studi Mediaset di via Tiburtina.

Armando Incarnato dice addio a Veronica Ursida

Dunque Armando Incarnato ha deciso di non frequentare più Veronica Ursida al Trono Over di Uomini e Donne. Al contrario il Cavaliere è determinato a portare avanti la conoscenza con un’altra Dama dello show – Roberta Di Padua – che era assente all’ultima registrazione del programma di Canale 5. Non è quindi chiaro il pensiero di Roberta in merito a tutta questa vicenda, che ha tenuto banco nella trasmissione per settimane.

La segnalazione di Armando Incarnato su Juan Luis

Oltre a dire addio a Veronica, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Armando Incarnato ha fatto pure una pesante segnalazione su Juan Luis. Una segnalazione che ha mandato in confusione Gemma Galgani, che è scoppiata a piangere davanti a tutti.