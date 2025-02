Uomini e Donne anticipazioni: coppia esce di scena, Tina verso Parigi

Oggi, martedì 18 febbraio, si è tenuta la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne e, come di consueto, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha riportato sul suo profilo Instagram, tramite alcune stories, le relative anticipazioni. Ecco quindi che cosa succederà nella puntata dell‘amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi realizzata quest’oggi e quali saranno le principali sorprese e novità che attenderanno i telespettatori di Canale 5 nelle prossime settimane.

Una coppia esce dal programma

Stando a quanto divulgato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue Instagram stories, nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova coppia, che ha deciso di uscire mano nella mano dal programma.

Si tratta di Giorgio Edipio e Claudia D’Agostino del Trono Over: i due infatti hanno deciso di interrompere la loro permanenza nel dating show per avere la possibilità di viversi nella quotidianità e soprattutto lontano dai riflettori: “Giorgio e Claudia decidono di uscire dal programma per approfondire la conoscenza al di fuori”, sono state le parole dell’esperto di gossip in merito.

Insomma, come si suol dire in questi casi, “se son rose fioriranno” e i due, ora che non sono più sotto gli occhi di tutti, potranno finalmente avere la possibilità di ritagliarsi qualche momento solo per loro e capire realmente se la loro storia può proseguire o è destinata a naufragare.

Il trono di Tina e di Gianmarco

Proseguendo sula scia del Trono Over, nel corso della puntata è stato dato spazio anche alla ricerca dell’anima gemella di Tina Cipollari che, stando a quanto affermato da Pugnaloni, è stata protagonista di un’interessante esterna in compagnia di uno dei suoi corteggiatori: Cosimo. Ma non è tutto perché i due, nel corso del loro appuntamento hanno anche iniziato a organizzare una trasferta insieme in una delle mete più romantiche al mondo: “Stanno programmando il viaggio da fare a Parigi“.

Passando invece al trono classico, prosegue la permanenza di Gianmarco Steri nel dating show dopo la mancata scelta di Martina De Ioannon. Il tronista, nella registrazione di oggi, ha partecipato a ben due esterne: una in compagnia di Cristina e l’altra insieme a un’altra corteggiatrice di nome Nadia. Ma non è finita qui perché Steri ha regalato ai telespettatori anche un bel colpo di scena: “In studio poi decide di fare delle eliminazioni, manda a casa due corteggiatrici. Liane era presente in studio”, ha aggiunto Pugnaloni.

Novità Trono Over

Per finire, l’esperto di gossip ha riportato ai suoi followers anche qualche succosa novità che riguarda alcuni dei protagonisti del Trono Over più amati. Primi tra tutti, Sabrina e Giuseppe: “Sabrina decide di scrivere una lettera a Giuseppe e non si capacita del motivo per il quale il cavaliere abbia deciso di chiudere con lei, stasera decidono di uscire per chiarirsi un po’“.

Quindi, qualche spoiler anche sulla situazione tra Gemma, per la quale non ci sono belle notizie, e i suoi corteggiatori: “Con uno si vede l’esterna, si chiama Valter ed è un musicista. Sono usciti una sera ma non è scattato nulla tra loro, lui afferma che non le è piaciuta per niente“.

Infine, Pugnaloni ha informato i suoi followers del ritorno in trasmissione di una vecchia conoscenza, ovvero di Giulia che, come ricordato dallo stesso Pugnaloni, era approdata a Uomini e Donne con il fine ultimo di conoscere Giorgio. “Barbara ha interrotto la conoscenza con il cavaliere che stava conoscendo. Per Agnese sono scesi due uomini e li ha tenuti“, ha poi concluso Pugnaloni.