Uomini e Donne anticipazioni, Armando Incarnato: scoop piccante in trasmissione

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne, la segnalazione di Armando Incarnato su Valentina F.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne hanno come protagonista assoluto Armando Incarnato che in puntata ha raccontato come procede la sua frequentazione con Veronica e ha discusso animatamente con Valentina F. Il Vicolo delle News ha descritto nel dettaglio quanto accaduto e pare che vedremo proprio delle puntate movimentate. Ma veniamo al dunque. Armando stava raccontando che non si è trovato benissimo con Veronica perché lei non si è lasciata andare neanche con un bacio e quando è intervenuta Valentina F. sulla questione il Cavaliere del Trono Over non si è trattenuto: ha infatti segnalato che Valentina si è baciata fuori dagli studi con Simone sebbene questo trasporto non fosse mai stato dichiarato alla redazione.

Trono Over anticipazioni, è caos: scoop piccante su Armando e Valentina F.

Alla fine scoppia una lite tra lui, Simone e Valentina dalla quale emerge che tra lei e Armando c’è stata un’uscita di una sola sera, durante la quale i due hanno avuto un rapporto. Valentina ha negato e ha chiesto di far verificare in albergo la carta d’identità, per mostrare che la sera di cui stava parlando Armando lei non era in hotel; il Cavaliere ha subito replicato dicendo che in realtà lei non ha consegnato i documenti e che quindi sarebbe stato opportuno ricorrere alle telecamere. Non si capisce bene come andrà a finire tra i due ma è certo che Veronica, che già non si lasciava andare nei confronti di Armando, sarà ancor più titubante sul loro rapporto.

Uomini e Donne anticipazioni, la passione non esplode: Gianni Sperti sospetta

Dopo Armando si è passati ad Anna Tedesco e a Samuel Baiocchi: i due sono usciti assieme e lui credeva che alla terza uscita lei si sarebbe lasciata andare; non voleva arrivare a un rapporto ma almeno a un bacio più passionale. Lei si giustificherà dicendo che era semplicemente stanca alla terza uscita ma Gianni Sperti, forte del fatto che non è il primo Cavaliere che fa notare una cosa del genere su Anna, tornerà a punzecchiarla sulla sua vita fuori: non è che sotto sotto ha un altro? Lei ovviamente negherà, e la frequentazione con Samuel tra l’altro si chiuderà proprio perché lei sembrerà tutt’altro che motivata a conoscerlo.

News Uomini e Donne: la sfilata Party per 2 vinta da Roberta

Durante la registrazione si è tenuta anche la sfilata Party per 2 che ha visto vincere Roberta Di Padua e sfilare anche Ida Platano, a cui Maria De Filippi ha fatto delle domande dopo il caos scoppiato in puntata; Ida ha detto di stare bene ma ovviamente era una risposta di circostanza, visto che il rapporto con Riccardo Guarnieri sembra essere arrivato di nuovo al capolinea. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!