Uomini e Donne anticipazioni: Antonio va via, torna? Teresa reagisce

Anticipazioni Uomini e Donne: Antonio si elimina e Teresa va a riprenderlo, torna?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Giovedì 20 Dicembre 2018, accade davvero di tutto. Teresa Langella non sta avendo affatto vita facile all’interno dello studio del Trono Classico. La bella tronista continua a portare avanti la conoscenza con i suoi quattro corteggiatori. Stiamo parlando di Kevin, Andrea, Antonio e Luca. In ogni caso, la ragazza pare potrebbe perderne uno per strada. L’ex tentatrice sta infatti rischiando di non rivedere più Moriconi. Il bel ragazzo appare molto interessato alla donna ma, allo stesso tempo, sembra avere qualche difficoltà nell’esternare tutte le sue emozioni. Alla fine, dopo aver visto la Langella preferite un’esterna con l’ultimo arrivato anziché uscire con lui, il giovane ha deciso di auto-eliminarsi. Tornerà?

Teresa ha provato in tutti i modi a convincere Antonio a rientrare in studio, ma lui si è mostrato abbastanza irremovibile. Ora vi raccontiamo come è andata a finire. Dopo la registrazione che verrà trasmessa oggi su Canale 5, la ragazza ha deciso di andarsi a riprendere il suo corteggiatore direttamente a casa. La bella napoletana è andata a Frosinone da Moriconi e qui ha conosciuto il nonno del giovane. Alla fine, i due si sono incontrati, hanno passeggiato e hanno cercato di chiarire la loto situazione e posizione. Nonostante ciò, lui è sembrato molto freddo. Lei le ha chiesto di tornare e con molti dubbi, alla fine, Moriconi ha deciso di tornare in studio perché resosi conto di iniziare a provare qualcosa.

Uomini e Donne: Antonio saluta Teresa per sempre? L’indizio

Nonostante Antonio sia tornato in studio, qualcosa potrebbe essere nuovamente cambiato. Il giovane corteggiatore di Uomini e Donne ha infatti pubblicato uno strano scatto. Mentre tiene in mano un mazzo di rose rosse, il giovane dice: “Ci sono persone che ti prendono la mano senza pensarci. Io voglio una persona a cui poter afferrare la mano ed essere sicuro che le sue dita non scivoleranno via.” Cosa avrà mai voluto dire?!?! Staremo a vedere.