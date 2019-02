Uomini e Donne anticipazioni: dopo Giulia Cavaglia anche Antonio Moriconi sul trono? Aumentano le segnalazioni dei fan

I fan di Antonio Moriconi non si danno tregua, vogliono l’ex corteggiatore di Teresa Langella sul trono. Il ragazzo, con il suo percorso a Uomini e Donne, ha conquistato i telespettatori, tant’è che sono molti quelli che sperano di vederlo tornare presto in trasmissione. Secondo i più Antonio, dopo il rifiuto di Teresa, meriterebbe una seconda occasione. La redazione di Maria De Filippi, per quello che sappiamo noi, al momento non gli ha offerto nulla. Sulla sedia rossa, invece, hanno deciso di mettere Giulia Cavaglia, che dopo non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi, ha accettato di mettersi in gioco di nuovo. Il pubblico del Trono Classico attivo sui social, tuttavia, non ha molto apprezzato questa cosa. Tra le critiche più accese fatte a Giulia, inoltre, c’è anche chi ha scritto che avrebbe preferito Antonio al suo posto. Questo, però, non è ancora accaduto.

Viste le continue pressioni, tuttavia, è possibile che questa una change ad Antonio venga data prima o poi. Se non ora magari nei prossimi mesi o, chissà, forse a settembre. Vi state chiedendo se potrebbe essere Antonio Morriconi il prossimo tronista di Uomini e Donne? Bene, quello che possiamo dirvi e che noi, per ora, non ci sentiamo di escluderlo. Non è una notizia certa e, come abbiamo già detto, niente di tutto ciò è accaduto. Oggi come oggi, comunque, il ritorno di Antonio al Trono Classico rimane una delle ipotesi più quotate.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia nuova tronista: l’annuncio durante la registrazione del Trono Classico

La notizia di Giulia Cavaglia sul trono, data ieri durante la registrazione di Uomini e Donne, ha molto sorpreso i fan della trasmissione. All’ex corteggiatrice è stata presentata questa opportunità subito dopo il confronto con Lorenzo e Claudia e, ovviamente, non se l’è lasciata scappare.