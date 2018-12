Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Cerioli sceglie Arianna? Indizi

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Cerioli vicino alla scelta? Gli indizi che rimandano ad Arianna

Andrea Cerioli pare essere già sulla buona strada per una scelta finale. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è deciso a trovare la sua anima gemella. Questa seconda possibilità vuole sfruttarla al massimo, per fare in modo di uscire dallo studio del Trono Classico con una possibile futura moglie e mamma dei suoi figli. Il desiderio più grande del bel ragazzo di Bologna è infatti quello di crearsi una famiglia tutta sua. L’ex fidanzato di Valentina Rapisarda ha deciso di eliminare a prescindere le ragazze da cui non è rimasto colpito nell’immediato, facendo restare in studio solo quelle che lo hanno ammaliato sin dal primo minuto.

Tra tutte è emersa Arianna. La giovane donna pare sia la preferita del tronista. Non a caso, alcuni indizi sembrano indicare una possibile scelta da parte di Cerioli. Ovviamente, è ancora molto presto. In ogni caso, la Cirrincione pare abbia colto nel segno. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne in onda oggi, Andrea ha anche svelato di aver fatto vedere la foto della corteggiatrice alle sue due nipoti, presentandola come loro futura zia. Maria De Filippi è rimasta sorpresa da tale gesto, tanto da dire al tronista che con tale dichiarazione si è sbilanciato forse un po’ troppo. Nonostante ciò, c’è un grande però che frena il giovane e super tatuato.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli: i dubbi sulla corteggiatrice Arianna

Seppur Arianna lo faccia stare molto bene, Andrea ha diversi dubbi sul suo conto. Il tronista non è convinto che la ragazza sia realmente interessata a lui. Cerioli si è reso conto che la corteggiatrice è una molto attiva sui social, tanto da mettere like a innumerevoli calciatori. La diretta interessata ha cercato di spiegare i suoi movimenti su Instagram, cercando di togliere ad Andrea ogni dubbio nato su di lei.