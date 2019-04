Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Angelucci prossimo tronista? Parla il fratello Cristiano

Qualche settimana fa aveva fatto molto scalpore l’arrivo di Alessandro Angelucci a Uomini e Donne. Il ragazzo, sceso per corteggiare Angela Nasti, è stato presentato subito da Gianni Sperti che, in studio, ha detto di conoscerlo da tempo. Alessandro, come molti avranno già letto, è il fratello di Cristiano e Sasà Angelucci, due volti storici del Trono Classico. Il settimanale Nuovo TV, nel suo ultimo numero, ha allora pensato bene di chiedere a Cristiano un commento sulla partecipazione del fratello al programma di Maria De Filippi e quest’ultimo, esortato a dire la sua, ha commentato anche l’eventuale partecipazione di Alessandro a Uomini e Donne come tronista. “Spero che Alessandro trovi la ragazza giusta. Io gli ho consigliato di rimanere se stesso, perché è importante che la gente lo conosca per quello che è veramente“, ha dichiarato Cristiano. “Per ora farà questo percorso e se poi un domani dovesse finire sul trono vedremo. Sarei felice per lui”.

Ma la partecipazione di Alessandro a Uomini e Donne tra i corteggiatori di Angela Nasti come è stata presa dalla famiglia Angelucci? A questa domanda, durante la sua intervista, Cristiano ha risposto: “È un’esperienza di vita e se Alessandro vuole farla perché no? Mi ha chiamato per dirmi che voleva farla e gli ho risposto di viversela nel migliore dei modi. Penso che abbia fatto bene, io ho lavorato con Maria De Filippi ed è una persona formidabile, come lo sono i suoi programmi”. La redazione di Uomini e Donne, comunque, non ha mai rilasciato notizie al riguardo. Alessandro Angelucci, pertanto, continua per ora ad occuparsi del suo negozio di abbigliamento anche se, come abbiamo visto, il futuro potrebbe riservare a lui delle belle sorprese.

Uomini e Donne: la vita di Cristiano Angelucci lontano dalla TV

Sia Sasà Angelucci che Cristiano Angelucci hanno oggi intrapreso strade diverse e lontane dai riflettori del piccolo schermo. Entrambi sono diventati papà e non hanno più lavorato in TV. A distanza di tempo, comunque, i fratelli Angelucci continuano a conservare un bel ricordo della loro esperienza a Uomini e Donne.