Trono Classico: dopo Salvatore e Cristiano Angelucci arriva Alessandro

Uomini e Donne Trono Classico: arriva Alessandro, il fratello di Salvatore e Cristiano Angelucci

Grandissima sorpresa del tutto inaspettata al Trono Classico di Uomini e Donne. Nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5 vedremo arrivare un volto non proprio sconosciuto al pubblico della trasmissione e non solo. Stiamo parlando del fratello minore di due ex tronisti del programma. Loro sono Salvatore e Cristiano Angelucci. Entrambi sono stati protagonisti indiscussi dei primi troni di Maria De Filippi. Sasi è stato prima tentatore di Vero Amore, per poi arrivare in studio dalla De Filippi nella stagione televisiva 2005/2006. Qui conosce e sceglie Paola Frizziero. La loro storia d’amore durò solo alcuni mesi. Lui si è poi fidanzato con l’opinionista Karina Cascella, da cui ha avuto anche la sua prima ed unica figlia, Ginevra. Oggi i due non stanno più insieme eppure sono legati da un bellissimo rapporto.

Cristiano Angelucci ha vestito prima i panni del corteggiatore di Carla Velli, per poi passare al trono. Il ragazzo scelse Roberta Leto, anche se ad oggi non stanno più insieme. Dopo la partecipazione al Trono Classico, Angelucci ha cambiato vita ed è diventato rappresentante di cosmetici. Oggi, l’uomo è felicemente accompagnato ed è papà di una bellissima bambina, Cecilia. A quanto pare, quello di Uomini e Donne è un pallino che appartiene a tutti e tre i fratelli. Dopo aver conosciuto e amato Salvatore e Cristiano, pare sia arrivato il momento dei Alessandro.

Trono Classico, Alessandro nuovo corteggiatore di Giulia e Angela

Secondo quanto viene riportato dal blog Il Vicolo delle News, alla corte di Giulia e Angela arriva Alessandro, classe 1994. Il giovane è noto al pubblico del programma per essere il fratello minore di Sasi e Cristiano. Sono diverse le foto sui social in cui i tre si mostrano insieme in tutto il loro splendore. La curiosità è davvero molto e chissà se anche Alessandro riuscirà a farsi strada come i suoi cari.