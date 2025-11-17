Uomini e Donne anticipazioni: Agnese lascia il programma, studio in lacrime

Nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni segnalano che si è creata una nuova coppia, mentre arrivano eliminazioni e prime esterne. A lasciare il programma di Maria De Filippi, avendo trovato la persona giusta, è Agnese De Pasquale! Ebbene sì, la dama che tanto era interessata a Federico Mastrostefano è riuscita a voltare pagina e a trovare in Roberto Priolo ciò che da tempo cercava. Intanto, nel Trono Classico, c’è stata un’eliminazione da parte di Sara Gaudenzi, mentre Ciro Solimeno ha dato ufficialmente inizio al suo Trono.

Uomini e Donne registrazione di oggi: Agnese e Roberto vanno via insieme

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, la registrazione è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha accolto un nuovo cavaliere, che avrebbe circa 60 anni. La storica dama torinese si è mostrata felice di questo nuovo arrivo e, ovviamente, Tina Cipollari non ha perso tempo per ironizzare. Dopo quanto accaduto con Federico Mastrostefano, Agnese De Pasquale ha trovato la felicità con Roberto Priolo.

Sebbene ci siano state varie incomprensioni, i due Over hanno deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi, con i presenti in studio che si sono commossi per loro. Intanto, Mastrostefano va avanti con il suo percorso e, questa volta, ha fatto arrabbiare Emanuela. Il motivo? Ha sentito anche altre dame, tra le quali Marta. Nel frattempo, è sceso un aspirante cavaliere per Lucia, che però ha deciso di non farlo restare.

Trono Classico anticipazioni: Sara elimina, Ciro inizia i giochi

Il Trono Classico è iniziato da Sara Gaudenzi, che ha portato in esterna Thomas, con il quale si è anche scambiata un bacio. Nonostante questo, la tronista ha deciso di eliminarlo. Crede che il corteggiatore sia più avanti di lei e che non riuscirà a ricambiare questo suo forte interesse. Insomma l’ha eliminato per non illuderlo, consapevole di non essere così tanto interessata. Intanto, Sara è uscita anche con Jakub e tra loro è nato uno scontro in studio.

Qui Marco ha deciso di portarle delle rose, sebbene non si siano visti in esterna. Cristiana Anania, invece, ha chiesto a Maria De Filippi di far richiamare Ernesto, il quale ha deciso di non tornare nel programma. La tronista, nel frattempo, ha portato in esterna Simone e Federico. Per Ciro Solimeno, che da poco ha visto naufragare la sua love story con Martina De Ioannon, è arrivata la prima esterna, con Alessia.

Flavio Ubirti, invece, ha baciato Nicole Belloni in esterna, dopo averle fatto una sorpresa a Firenze. Martina ha così deciso di lasciare lo studio, certa che il tronista abbia ormai scelto.